Alarko Tarım, Genseed Tohum'un yüzde 80’ini satın alıyor

Alarko Holding, Çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile bağlı ortaklığı Alarko Tarım’ın Genseed Tohum'un yüzde 80 hissesini satın almayı öngörün bir hisse devir sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Holdingden konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından; ana faaliyet konusu tohum ıslahı ve üretimi olan Genseed Tohum Islah ve Üretim Anonim Şirketi'nin toplam sermayenin %80'ine denk gelen 80.000,00 TL nominal değerli 80.000 adet hissesinin belirlenen kapanış şartlarının yerine getirilmesi koşuluyla 3.720.241,05 USD karşılığı Türk Lirası bedelle satın alınmasını öngören bir hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devir sözleşmesi uyarınca, belirlenen hisse devir bedeli kapanış tarihinde birtakım düzeltmelere tabi tutulacak olup nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”