Alarko Tarım Grubu’ndan Avrupa’nın en büyük mikro granül gübre fabrikası

Bir başlangıç gübresi olan mikro granül gübreler tohum, fide ve fidanların hayata daha güçlü bir biçimde başlamasını sağlıyor. Mikro granül gübreler, klasik gübre kullanımını dekar başına 10 kata kadar azaltıyor, bu sayede nakliye, depolama, işçilik, yakıt ve zaman anlamında da tasarruf sağlayarak üretim maliyetlerini 10 kata kadar aşağı çekiyor.

Hayata geçirilen hibrit CE sertifikalı çevreci teknolojiler sayesinde üretimde yüzde 65 oranında daha az enerji, yüzde 70 oranında daha az su kullanıyor. 1.200 kWp kapasiteli güneş enerji sistemi ise enerji tüketiminin yüzde 35’ini karşılıyor. Karbondioksit emisyonunda yüzde 65 oranında azaltımla Alarko Şirketler Topluluğunun 2050 Net-Sıfır emisyon hedefine anlamlı bir katkı sunuluyor.

Alarko Şirketler Topluluğu yeni yatırımlarında sürdürülebilir kalkınmaya odaklanarak 2023 yılında tarım sektörüne hızlı bir giriş yaptı. 2028 yılına kadar modern seracılık, gübre, tohum ve gıda sektörlerinde devreye alacağı 1 milyar doların üzerinde yatırımla alanında dünyanın en büyük 10 tarım şirketinden biri olmayı hedefleyen Alarko Tarım Grubu, Türkiye’yi modern tarımda daha ileriye taşımak için kararlı adımlarına bir yenisini daha ekledi. Alsera şirketiyle bir yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin en büyük modern sera işletmecisi olan Alarko Tarım Grubu, şimdi de Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirdiği 20 milyon dolarlık yatırımla Palmira Agro şirketinin yeni nesil, inovatif mikro granül gübre fabrikasını faaliyete geçirdi. Türkiye’de üretim teknolojisiyle bir ilk olan fabrika, alanında Avrupa’nın en büyük üretim tesisi olacak. Alarko Tarım Grubu’nun Türkiye ve Kazakistan’daki sera yatırımları devam ederken iki yıllık bir çalışmanın sonuncunda hayata geçen, 8.300 metrekare kapalı alana ve dünyanın ilk hibrid üretim teknolojisine sahip yeni nesil mikro granül gübre fabrikası, faaliyetlerine yıllık 12 bin ton mikro granül gübre üretimi ve yüzde 30 oranında ihracat hedefiyle başlıyor.

Alarko’nun ürettiği mikro granül gübreler tarımda üretim maliyetlerini 10 kata kadar azaltabiliyor

Palmira Agro’nun ürettiği gübreler, klasik gübrelerin çapları ufaltılarak ve içine ikincil besin maddeleri ve iz elementler eklenerek elde ediliyor. Bu inovatif ürünler, bitkilerin ihtiyacı olan besini doğru miktarda ve zamanda almasını sağlıyor. Yeni nesil mikro granül gübreler çiftçilere yüksek ürün ve operasyon verimliliğinin yanında ciddi bir ekonomik tasarruf imkânı da sağlıyor. Mikro granül gübreler sayesinde çiftçiler klasik gübre kullanımını dekar başına 10 kata kadar azaltabilirken, nakliye, depolama, işçilik, yakıt ve zaman anlamında da tasarruf sağlayarak üretim maliyetlerini 10 kata kadar aşağı çekebiliyor.

Alarko Tarım Grubu, güvenilir gıdaya erişime iklim ve çevre dostu üretimle katkı sunuyor

İklim krizi, kaybolan biyoçeşitlilik, su krizi ve toprak kaynaklarındaki azalmaların tarımda daha verimli üretimi şart koştuğu günümüzde güvenli gıdaya olan talep artarken Palmira Agro mikro granül gübre fabrikası, verimlilik sağlayan ürünleri ve çevre dostu teknolojileriyle de öne çıkıyor.

Geleneksel tarımda verim artırmak için çok yoğun kullanılan taban gübreleri hem toprağın organik yapısına hem de yer altı sularına büyük zarar verebiliyor. Gelişen teknoloji sayesinde boyutu 0.5mm ile 1.2mm arasında değişen ve tohuma çok yakın bir mesafede uygulanan mikro granül gübreler ise homojen yapısı sayesinde ekim ve dikim sürecinde toprakta daha hızlı çözünerek bitki tarafından çok daha hızlı alınıyor. Bitkinin besine ulaşımını kolaylaştırırken tohumun en çok ihtiyacı olan kaynakları en yüksek oranda sağlıyor. Böylece çimlenme, köklenme ve sağlıklı gövde oluşturmak için sürekli enerjiye ihtiyaç duyan mahsullerin bu enerjiyi verimli kullanarak verim ve kalitesini artırmasına yardımcı oluyor.

Palmira Agro fabrikasında hayata geçirilen hibrit CE sertifikalı çevreci teknolojiler sayesinde üretimde yüzde 65 oranında daha az enerji, yüzde 70 oranında daha az su kullanıyor. 1.200 kWp kapasiteli güneş enerji sistemi ile enerji tüketiminin yüzde 35’ini karşılayan fabrika, karbondioksit emisyonunda yüzde 65 oranında azaltımla Alarko Şirketler Topluluğu'nun 2050 Net-Sıfır emisyon hedefine de somut katkı sunuyor.