Aleks Metal Rafineri, en büyük 500 listesine 113’üncü sıradan girdi

Türkiye’nin seçkin altın rafinerilerinden biri olan Aleks Metal Rafineri (AMR), son teknoloji ürünü makinelerle faaliyete başladığı 2024 yılındaki üretimden satışları ile en büyük sanayi kuruluşları arasına girmeyi başardı. AgaOne çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin yetkili rafinerilerinden biri olan Aleks Metal Rafineri, 16 milyar 575 milyon liralık üretimden satış rakamı ile İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 113’üncü sıradan girdi. Kendi sektöründe üç büyük arasında yer alan AMR, yine sektörünün en fazla ihracat yapan üçüncü firması oldu.

Aleks Metal Rafineri Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Tarhanacı, “2024 yılının Mayıs ayında tesisimizin açılışı öncesi düzenlediğimiz basın toplantısında bu yıl açıklanacak Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine gireceğimizi öngördüğümüzü dile getirmiştik. Geçen yılın son 7 ayında yaptığımız satışlarla listeye 113’üncü sıradan girdik. Bu yıl yaptığımız satışlarla gelecek yıl açıklanacak listede çok daha üst sıralarda yer almayı öngörüyoruz. Bu başarıdan dolayı tüm ekip arkadaşlarımı gönülden kutluyorum” dedi.

Yabancı ortaklıkla global oyuncu olacak

“Aleks Metal Rafineri olarak günlük 330 kiloluk üretim gerçekleştiriyoruz. Ülke ekonomisine yıllık 99 tonluk üretim katkısı sunuyoruz” diyen Tarhanacı, AMR olarak global bir oyuncu olma hedefi ile yollarına devam ettiklerini söyledi. Yabancı ortaklıklarla büyümeye açık olduklarını da belirten Tarhanacı, “Global marka olma yolunda yabancı ortaklıkları da çok önemsiyoruz. Ülkemizdeki rafinerilerin genel yapısına bakıldığında yabancı ortaklık konusunda en proaktif davranabilecek yapının AMR’de olduğunu da görüyoruz. Sektörümüze gelecek yabancı yatırımın, ülke ekonomisine de yüksek faydası olacaktır” dedi.