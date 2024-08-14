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Alman çelik devi zarara geçti

Thyssenkrupp, mali yılının üçüncü çeyreğinde zarara geçti.

Haber Merkezi
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Alman çelik devi zarara geçti
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Thyssenkrupp, mali yılının üçüncü çeyreğinde zarara geçti. Alman çelik devi, tesis mühendisliği işindeki eski projelerin beklenenden yüksek maliyetleri nedeniyle zarar etti.

Şirket, Nisan-Haziran döneminde 54 milyon euro net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı dönieminde 83 milyon kar elde etmişti.

Thyssenkrupp ayrıca Otomasyon Mühendisliği birimini satma sürecinin durdurulduğunu ve şirketin şimdi de bu birimin aktarma organları iş birimi için daha derin yeniden yapılandırma önlemlerini araştırdığını söyledi.

Şirket'in Finans Direktörü Jens Schulte, "Güçlü karşıt piyasa eğilimleri ve tek seferlik etkiler, üçüncü çeyrekte Thyssenkrupp'un dönüşümünde kaydedilen ilerlemeyi dengeledi" dedi.

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