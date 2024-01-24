Alphabet, Appen ile sözleşmesini fesh ediyor

Alphabet, Google'ın sohbet robotu Bard'ın, Google Arama sonuçlarının ve diğer yapay zeka ürünlerinin eğitilmesine yardımcı olan yapay zeka veri firması Appen ile sözleşmesini fesh ediyor.

Appen'den yapılan açıklamaya göre Alphabet, "stratejik bir inceleme sürecinin" ardından Appen'e 19 Mart'ta yürürlüğe girecek olan fesih bildiriminde bulundu. Şirket, "Google'ın sözleşmeyi feshetme kararı hakkında önceden bilgisi olmadığını" söyledi.

Alphabet ile yapılan sözleşme, Appen'in gelirinin yaklaşık üçte birini oluşturuyordu ve bu da ilişkiyi sona erdirme kararının "en az iki bin taşeron Alphabet işçisini" etkileyeceği anlamına geliyor.



Microsoft, Apple, Meta, Google ve Amazon ile yapılan işler Appen'in gelirinin yüzde 80'ini oluşturuyor. Appen, 170'ten fazla ülkede yaklaşık 1 milyon serbest çalışandan oluşan bir platforma sahip.