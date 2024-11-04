Altınay Savunma Teknolojileri’nden TAAC hamlesi

Savunma sanayisinin yerlileşmesi hedefine stratejik katkılar sunan Altınay Savunma Teknolojileri, bu yıl 22-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen SAHA EXPO 2024’te iki önemli imza attı. Geçen hafta iştiraki DASAL’da hisselerin tamamına sahip olmasını sağlayan stratejik anlaşmayı ASELSAN ile imzaladı. Bir diğer iştiraki TAAC Havacılık Teknolojileri’nde ise önemli bir hamle yaparak Netaş ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Bu imza ile savunma ve havacılık sanayisinin geleceği için kritik öneme sahip bir adım atılırken, savunma ve havacılık alanında ülkemiz için büyük önem arz eden kritik projelerde yerlilik oranını artıracak ve yurt dışı bağımlılığını azaltacak teknoloji seviyesi yüksek kritik ürünlerin geliştirilmesi sağlanacak.

KAAN’a iniş takımları HÜRJET’e Demir Kuş

Anlaşmanın ardından bir açıklama yapan Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi ve TAAC Genel Müdürü Enis Ata, “Altınay Savunma Grubu olarak SAHA EXPO 24’ü oldukça verimli geçirdik. DASAL’ın ardından TAAC’ta da stratejik bir adım attık. TAAC’ın faaliyet gösterdiği havacılık alanında özellikle ülkemizde geliştirilen platformların iniş takımları, uçuş kontrol eyleyicileri ve teknoloji seviyesi yüksek test sistemlerine ilişkin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geniş bir ürün gamımız var. Genç bir şirket olmamıza rağmen çok kısa süre içerisinde geliştirilen bu kabiliyetlerimiz ile global ölçekte de önemli bir oyuncu konumundayız. Netaş ile gerçekleştirdiğimiz güç birliği hem savunma sanayimizin ihtiyaçlarının karşılanması adına önemli bir adım olacak, hem de yerli ve milli çözüm havuzumuzu genişletecektir” diye konuştu.

Türkiye’nin savunma sektöründe yerlileşme hedefine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını ifade eden Ata, “Milli Muharip Uçak KAAN’ımızın İniş Takımlarını oldukça iddialı bir takvim içerisinde geliştirmekte muvaffak olduk. Ülkemizde bugüne kadar geliştirilmiş en sofistike havacılık test sistemlerinden biri olan gurur projemiz HÜRJET Demir Kuş Test Sistemi, tam donanımlı bir test ortamı sunarak, hava araçlarının tüm alt sistemlerini yerde ve gerçek uçuş koşullarında test etme imkanı sağlıyor. Bu sayede ülkemizin yerli ve milli ilk jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in, ilk uçuş öncesi testleri, TAAC mühendisleri tarafından geliştirilen Demir Kuş Test Sistemleri üzerinde başarı ile gerçekleştirilmiş oldu. Türkiye’nin kritik projelerine katkı sağlayan TAAC, iş birlikleriyle de gücünü artırmaya devam ediyor. Netaş ile yaptığımız anlaşmanın da TAAC’ı daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

Netaş CEO’su Sinan Dumlu da savunma sektöründeki bu tür ortaklıkların Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık hedeflerine büyük katkı sağlayarak uluslararası alanda da rekabet gücünü artıracağını vurguladı.