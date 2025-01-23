Amazon 7 tesisini kapatacak, binlerce kişiyi işten çıkaracak

E-ticaret devi Amazon, önümüzdeki hafta yedi lokasyonda bulunan tesisini kapatacağını ve bin 900 tam süreli ve sözleşmeli işçiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Amazon sözcüsü Barbara Agrait'in yaptığı açıklamada, "Quebec operasyonlarımızın yakın zamanda gözden geçirilmesinin ardından, 2020'ye kadar sahip olduğumuza benzer şekilde yerel küçük işletmeler tarafından desteklenen üçüncü taraf teslimat modeline geri dönmenin, müşterilerimize uzun vadede aynı harika hizmeti ve daha da fazla tasarruf sağlamamızı sağlayacağını gördük" ifadeleri kullanıldı.

Amerikalı şirket, 2020 yılı öncesinde uyguladığı stratejiye benzer bir şekilde, küçük işletmeleri kullanarak masrafsız teslimat modeline geri dönmeyi planladığı belirtildi.