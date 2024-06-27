Amazon’da bir ilk: Piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

Amazon hisseleri dün Wall Street'te yüzde 3,9 artışla 193,61 dolara yükseldi. Böylece şirketin piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aşarak 2 trilyon 14,8 milyar dolar ulaştı.

Amazon'un hisseleri bu yıl şimdiye kadar yüzde 27,5 artarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq aynı dönemde yaklaşık yüzde 18 oranında artış gösterdi.

Amazon'un 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aşması dört yıldan fazla sürdü. Şirketin piyasa değeri 2020'de 1 trilyon dolara ulaşmıştı.