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Amazon'dan Meksika'ya 5 milyon dolarlık yatırım planı

Amazon'un bulut bilişim bölümü Amazon Web Services (AWS), Meksika'da veri merkezi yatırımı yapacağını ve 15 yıl içinde kademeli olarak 5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Amazon'dan Meksika'ya 5 milyon dolarlık yatırım planı
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Meksika, teknoloji yatırımcılarının ilgi odağında. Google ve Microsoft’un ardından Amazon'un bulut bilişim bölümü Amazon Web Services (AWS), ülkede, veri merkezi yatırım kararı aldı. Bulut bilişim devi, Meksika’ya 15 yıl içinde kademeli olarak 5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre Bu yatırımın bir kısmı, AWS müşterilerinin uygulamaları çalıştırmasına ve Meksika'da bulunan AWS veri merkezlerinden son kullanıcılara hizmet vermesine olanak tanıyacak. AWS, AWS Meksika'nın inşaatının ve devam eden operasyonunun Meksika'nın GSYİH'sına yaklaşık 10 milyar dolar ekleyeceğini ve yaklaşık 7 bin tam zamanlı işgücü oluşturacağını açıkladı. Bu işgücü tedarik zincirindeki şirketlerin ve AWS’nin Meksika’da yer alan iş ortaklarının alacağı insan kaynağını da kapsıyor.

AWS'nin 2020 ve 2023'te hayata geçirdiği veri merkezlerinin ardından bu yatırım, ülkede yapacağı 3. yatırımı olacak. AWS Altyapı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Prasad Kalyanaraman "Bu yatırım, altyapımızı genişletmeye devam ederken önemli bir adıma işaret ediyor.” açıklamasını yaptı. Teknoloji şirketlerinin önümüzdeki beş yıl içinde ülkedeki veri merkezi altyapısına 7 milyar doların üzerinde harcama yapması bekleniyor ve şu anda yaklaşık bir düzine proje sürüyor. AWS Mexico'nun bulunduğu Querétaro şehri yatırımın merkez üssü haline geldi. Google Aralık ayında Querétaro'da bir bulut veri merkezi açarken, Microsoft da geçen Mayıs ayında şehirde bir sunucu merkezi kurdu.

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