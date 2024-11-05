Amazon’un ofise dönüşü, uluslararası markalara yeni ofis aratıyor!

Amazon’un 2025 itibarıyla dünya genelinde ofis dönüşünü tam zamanlı uygulama planı, iş dünyasında yankı buldu. Pandemiyle gelen hibrit ve uzaktan çalışma döneminden sonra Amazon’un bu kararı, yüz yüze etkileşimin iş birliğini, yaratıcılığı ve verimliliği güçlendirdiği görüşünü pekiştirdi. Bu eğilimin, özellikle büyük teknoloji şirketleri ve diğer kurumsal işletmelerde de hızla yayılması bekleniyor. 1,5 milyondan fazla çalışanı bulunan Amazon’un bu kararı iş dünyasında tartışılırken, markaların yönetim kadrolarının birçoğu ofise dönüş modelini destekliyor. Global markaların Türkiye temsilciliklerinde de ofise dönüş hareketliliğinin yaşandığını belirtiliyor.

Amazon’un kararı İstanbul’a kadar etki gösterdi!

Son 10 yıldır ticari gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çeken Bilgiçler Yapı’nın, 10 ay sonra teslimlerine hazırlandığı AKTİM Çarşı & Ofis projesinde de hareketlilik yaşanıyor. Modüler yapıda tasarlanan ve depreme dayanıklı projelere ilginin kaydığını belirten Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Amazon’un ofise dönüş kararı, uluslararası markaların Türkiye temsilciliklerini de harekete geçirdi.

Patronlar ya da işyerinde onları temsil eden yöneticiler ofiste bir arada olunmadığında verimliliğin ve inovasyonun zarar göreceğinden endişe ediyor. Bu yüzden hazır Silikon Vadisi'nin en büyüklerinden Amazon'da karar almışken Türkiye’de, özellikle İstanbul’da bu sisteme dönecek başka şirketler de olacaktır diye düşünüyorum. Bu da konut piyasasındaki durgunluğa rağmen talebin devam ettiği ticari gayrimenkul piyasasında daha da hareketliliğe sebep olacak” dedi.

Dünya çapında dönüş başlıyor

Amazon'un yakın zamanda aldığı hibrit çalışma modelini sonlandırma kararı, dünya çapında pek çok büyük şirketin de benzer şekilde ofise dönüşü teşvik etmeye başlamasına yol açtığını kaydeden Bilgiç, “Bu küresel eğilim Türkiye’de de etkisini gösteriyor. Türkiye'deki büyük markalar, verimliliği artırmak ve kurumsal kültürü pekiştirmek için çalışanlarını ofise geri çağırma planlarını hızlandırıyor. Ancak, pandemi döneminde boş kalan ve teknolojiyle pek uyumlu olmayan eski ofis stokları, modern iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak” diye konuştu. Çalışanların ofislerde daha fazla vakit geçireceği bu yeni dönemde, konforlu, teknolojik altyapısı güçlü ve modern tasarımlı ofis alanlarına olan talep önemli ölçüde artmış durumda. Türkiye'de eski ofis binalarının yetersizliği, iş dünyasının karşılaştığı en büyük zorluklardan biri. Şirketler hem çalışanlarının motivasyonunu artıracak hem de verimli iş süreçleri sağlayacak yeni ofis çözümleri arayışında.

Yeni projeler gayrimenkul sektörüne can suyu olacak

Bilgiçler Yapı’nın İstanbul Bayrampaşa’da hayata geçirdiği AKTİM Çarşı & Ofis projesinin satış ofisinde hareketlilik başladı. 338 bağımsız bölümden oluşan projede, 150 m2 ile 500 m2 arasında değişen modüler yapıdaki ofisler için görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler sırasında markaların ihtiyaçlarını da gözlemlediklerini kaydeden Bilgiç, “Ofislerin lokasyonu da büyük bir avantaj sağlıyor. Bayrampaşa, İstanbul'un ana ulaşım arterlerine yakın konumuyla iş dünyasının merkezinde yer alıyor. Hem şehir merkezine hem de çevre ilçelere kolayca ulaşım sağlayan bir bölgede bulunması, firmalar için cazip bir seçenek oluşturuyor” dedi. Uluslararası markaların kalıcı çözümlere yöneldiğini de belirten Bilgiç, markaların kiralama yerine satın alma yoluna gittiklerini de belirtiyor. Sonuç olarak, Amazon'un ofise dönüş kararının, Türkiye'deki ofis piyasasında hareketlilik ve yenilikçi gelişmelere yol açabileceğine vurgu yapan Bilgiç, “Bu süreç, ticari gayrimenkul alanında önemli değişimlere zemin hazırlayacaktır” dedi.