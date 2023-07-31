Anademir İnşaat, sanayi yapılarıyla Ege Bölgesi’ne açılıyor

NİHAT DELİBAŞI/ DENİZLİ

Denizli'de 1991 yılında kurucu Cafer Turan tarafından toptan kütük demiri ticareti ile temelleri atılan Anademir İnşaat, haddehanelerin liman şehirlerine yönelmesi ve kapasitelerinin azalması üzerine, 1993 yılından itibaren konut sektörüne geçiş yaptı. 2010 yılına kadar konut üretip, yüzlerce aileyi yuva sahibi yapan şirket, gerçekleştirdiği projelerden güç alarak sanayi yapılarına yöneldi.

Alanında uzmanlaşan Anademir İnşaat, hayata geçirdiği projelerle sektörünün öncü ve referans firmalarından biri oldu. Sanayi yapılarına ihracat kenti Denizli'de iş dünyasının beklentilerini yüksek standartlarla karşılamak için geçiş yaptıklarını söyleyen Anademir İnşaat Genel Müdürü Ahmet Turan, “2010 yılından sonra aktif olarak yükleniciliğe başladık, sanayi yapılarına yoğunlaştık. Çeşitli sektörlerden farklı tiplerdeki yapıların yapılmasında üstlendiğimiz görevleri başarı ile yerine getirerek sanayi yapı grupları, yemek üretim tesisleri, otomobil showroomları, besihaneler, jeotermal elektrik santralleri, et işleme tesisleri ve balık yemi sanayi gibi çok çeşitli alanlarda kalitemizi ortaya koyarak müşterilerimizin taleplerini karşılıyoruz” diye konuştu.

350 bin metrekare alanı sanayi tesisine dönüştürdü

Sanayi yapılarında günümüze kadar 100’e yakın 70 tesis projesini gerçekleştirdiklerini yaklaşık 500 bin m2 alanı sanayi tesisine dönüştürdüklerini belirten Turan şunları söyledi, “Pandemi ile birlikte tedarikte yaşadığımız gecikmeler bizi yatırıma yönlendirdi ve Çardak OSB’de yıllık 220 bin m3 kapasiteli prefabrik ve beton tesisimizi devreye aldık. Halen devam eden 110 bin m2’nin üzerinde 20’ den fazla aktif çalışan şantiyemiz var. Ayrıca, İzmir- Aliağa, Antalya, Burdur Bucak’ tan siparişler almaya başladık. Giderek artan talep ve yatırım kapasitemizin de uygunluğu sayesinde prefabrik noktasında çevre illere açılmaya karar verdik. Ege Bölgesi ciddi bir sanayi hamlesi içerisinde. İzmir’den gelen otoban Antalya’ya devam ederse Çardak tesisimizden Isparta, Burdur’a ulaşım 30 dk’ya Antalya’ya bir saat 15 dk’ya düşüyor. Lojistik sorun da kalkıyor ortadan. Yine Bozkurt’ta kurulacak yeni OSB’ye, yine yakında faaliyete geçecek Maksiad OSB’ye 20 dk mesafedeyiz. Afyon Dazkırı ve Dinar OSB’de inşaatlar başladı. Ege’nin 4 bir tarafında sanayileşme hamlesine bağlı olarak bina talebi de artıyor. Gelen bu talebi öngörerek büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Ege Bölgesi’ne açılma kararı aldık.”

Çeliğe 2 milyon dolarlık yatırım

Turan, “Yılda bin tona yakın çelik işliyoruz. Önümüzdeki süreçte betonarme prefabriğin özellikle çatıdaki yapı sistemine bindirdiği yük dikkate alınarak deprem yönetmeliğinin değişip beton ve çeliğin sanayi yapılarında özellikle çatılarda çelik kullanımı artacak. Pazardaki bu talebi öngörerek 2 milyon dolarlık kapasite artırıcı makine ve teknoloji yenileme yatırımı gerçekleştirdik.”

Projeden ruhsata anahtar teslim hizmet

Turan “İnşaat yapımı adına gerekli olan projeden üretime bütün aşamaları, teknikleri 200’ün üzerinde çalışanımızla kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Çelik yapılarda da üretimi, montajı kendimiz yapıyoruz. Endüstriyel yapı sektöründe doğru teknolojileri kullanarak, anahtar teslim çözümler sunan, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan, yerli ve yabancı iş ortaklarının birinci derecede tercih ettiği lider ve güvenilir bir şirket olarak Ege Bölgesi’nde de sektörünün öncü taahhüt firması hedefini gerçekleştirmek istiyoruz.”