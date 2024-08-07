arabam.com ilan verenlere oto ekspertiz şubelerinde %40 indirim yapacak

Online ilan platformu arabam.com, kullanıcılarına sunduğu hizmet ve fırsatlarını genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak kullanıcılarına özel bir kampanya başlattı. arabam.com kampanya kapsamında 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren ilan verenler için oto ekspertiz hizmetlerinde %40 indirim imkanı sunuyor.

Kampanyanın Öne Çıkan Özellikleri:

arabam.com, ilan veren kullanıcılarına oto ekspertiz hizmetinde büyük bir fırsat sağlıyor. İlan vermek 60 gün boyunca ücretsizken, bu kampanya ile birlikte kullanıcılar oto ekspertizde de tasarruf sağlayacak. Kampanya, arabam.com’un tüm şubelerinde geçerli, böylece kullanıcılar kendilerine en yakın şubeye giderek hizmet alabilecekler. Ayrıca 7 Ağustos 2024’ten önce ilan vermiş ve aktif ilanı bulunan kullanıcılar da bu kampanyadan yararlanabilecek. İlan verenler, dilediği oto ekspertiz paketi için %40 indirimden faydalanabiliyor ve her kullanıcı, verdiği ilan adedi kadar oto ekspertiz indirimi alabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar indirimlerini kullanabilecekler.

arabam.com İlan Platformu & Garaj Genel Müdür Yardımcısı Emrah Şahin; “arabam.com olarak, kullanıcılarımızın avantajlı alışveriş deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz. Araç alım satımında en önemli adımlardan biri de almak veya satmak istenen araçlar için oto ekspertiz işleminin yapılması. Bu sebeple kullanıcılarımıza tasarruf sağlayacak bir kampanya gerçekleştirmek istedik. Kampanyadan yararlanmak için arabam.com’a bireysel üye olmak ve araç ilanı vermek yeterli. Kullanıcılarımız, ilanlarını yayınladıktan sonra kokpitte bulunan mesaj bölümünden, kendilerine özel gönderilen mesajda yer alan indirim koduyla şubelerimize gelerek %40 indirimden faydalanabilirler” dedi.