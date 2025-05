Arçelik, 45 fabrikada bin 100 futbol sahası büyüklüğe ulaştı

Takip Et

RUHİ SANYER

Temelleri 1955’te İstanbul Sütlüce’de atılan Koç Holding’in amiral gemisi Arçelik, çelik eşya üretme hedefiyle başladığı yolculukta 70’inci yılına alanında Avrupa’nın lider, dünyanın ise en büyük ikinci grubu olarak girdi. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, 70’inci yıl toplantısında yaptığı konuşmada Arçelik’in 70 yıllık yolculuğunun sadece şirketin değil, Türkiye’nin de başarı hikayesi olduğunu belirterek, “Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de varım’ ilkesinden aldığımız güçle 1955’ten bu yana ülkemiz için durmaksızın çalışıyor ve üretiyoruz” dedi.

“İstanbul’da başlayan yolculuğumuzda, bugün 13 ülkede 45 fabrika, 57 ülkede 122 iştirak ve her biri kendi pazarıyla güçlü bağ kuran 22 markayla Avrupa’dan Güney Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan coğrafyada bayrağını dalgalandıran bir teknoloji devi halini aldık” diyen Can Dinçer, “Girdiğimiz her pazara, yalnızca ürünlerimizi değil, 70 yıllık değerlerimizi, sürdürülebilirlik ve kalite anlayışımızı da taşıdık. 70’inci yılımızı kutlarken gelecek için vizyonumuz net: daha fazla insan için daha fazla fayda sağlamak. 10,6 milyar Euroluk ciromuzla büyümeye ve Türkiye’nin gururu olmaya devam edeceğiz” dedi.

Farklı saat dilimlerinde 50 bin çalışana sahip

Bugün sektörde Avrupa’nın ve Türkiye’nin tartışmasız lideri olduklarını belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, şunları kaydetti: “Türkiye’deki 14 fabrikamız ve binlerce çalışanımızla hayatı kolaylaştıran çözümlerin yanında istihdam ve umut üretiyor, ülkemizin, şehirlerimizin ekonomik ve teknolojik gelişimine de katkıda bulunuyoruz. Türkiye’nin ilk yerli çamaşır makinesi, buzdolabı, kurutma makinesi, tam otomatik fırını ve bulaşık makinesi gibi birçok yeniliği ülkemizle buluşturan marka olarak köklü Ar-Ge’miz sayesinde, Telve gibi ürünlerimizle bu toprakların mirasını da dünyaya tanıtıyoruz. Bugün farklı saat dilimlerindeki 50 binden fazla çalışanımız var. Dünyadaki tüm fabrikalarımızın depo bölümleri hariç toplam yüzölçümü neredeyse 7 milyon 800 bin metrekare. Yan yana geldiklerinde yaklaşık 1.100 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplıyorlar. Şirket olarak şimdiye kadar 560 milyondan fazla ürün ürettik. Sadece 6 ana ürün grubunda ürettiğimiz yaklaşık 375 milyon adet beyaz eşyayı üst üste koysak Ay’a ulaşır, hatta ötesine geçerdik. Yalnızca ürettiğimiz bulaşık makineleriyle 30 yılda 6,5 Sapanca Gölü edecek kadar su tasarrufu sağladık” dedi.

"Potansiyel büyük Türkiye'de beyaz eşya yoluna devam edecek"

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, yaşanan ekonomik tabloya ve piyasalara ilişkin de açıklamalarda bulundu. 2024'ün Mart ayında seçimler vardı ve bu nedenle piyasada likidite boldu. Seçimden sonra enflasyonun ve doların artacağı beklentisiyle ilk üç ayda satışlar hayli yüksek oldu” diyen Can Dinçer, "Yani baz yükseldi. Geçen sene sonraki aylarda baz normalleşti bu seneki ilk üç ayda baz geçen yıla göre daha düşük. Ancak nisan ayı ve Anneler Günü satışları hayli iyiydi. Ben açıkçası beyaz eşya sektörünün 2025 yılında pek etkilenmeden yolculuğa devam edeceğini düşünüyorum. Sonuçta beyaz eşya bir ihtiyaç” dedi. Dünyanın en büyük pazarlarında biri Türkiye. Geçen yıl 32 milyon adet beyaz eşya üretmiş ve birçok gelişmiş ülkenin üretimini geçmiş durumda. Bununla gurur duyuyoruz. Türkiye'nin beyaz eşyada daha da büyüme potansiyeli var. Dinçer, "İhracatta dünyadaki ekonomik konjonktür, ticaret savaşları ve gümrük vergilerindeki artışlar gibi etkenlerle bir miktar gerileme var. Ancak bu politikalar sürdürülebilir değil. Bir noktada oturacak ve Türkiye, beyaz eşya sektöründeki yolculuğuna devam edecektir” diye konuştu.

Çelik geri döndü

Arçelik, 70’inci yaşında, ikonik reklam karakteri “Çelik”in geri getiriyor. Çelik karakteri, yıllar boyunca Çelik’e sesiyle hayat veren merhum sanatçı Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur tarafından seslendiriliyor. Çelik yenilenen yüzü ve konumlandırmasıyla, markanın 70. yılında birçok farklı mecrada pazarlama kampanyalarıyla yeniden tüketicilerle buluşacak.

133 kadın bayimiz var, 70 bin çocuğu teknolojiyle buluşturduk

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Arçelik markamızla 2017’den bu yana gururla Milli Futbol Takımları Ana Sponsoruyuz. Yalnızca Beko “Kadının İşi, Gücü” projesiyle 133 kadın bayiyi ekosisteme dahil ederek girişimci kadınları destekledik. 70 bini aşkın çocuğu teknolojiyle buluşturduk, yenilenebilir enerji yatırımlarımızla 84,31MWp değerinde solar kurulu güce ulaştık. Ülkemizden aldığımız güçle gelişmenin, güçlenmenin ve teknolojinin simgesi olduk” dedi.