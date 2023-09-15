Arkas Arcademia Deneyim Merkezi açıldı

İZMİR / EKONOMİ

Geçtiğimiz aylarda Arkas Holding tarafından restorasyonu tamamlanarak topluma yeniden kazandırılan Arkas Mattheys Köşkü yerleşkesi içinde yer alan Arkas Arcademia’nın lansmanında konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, “Şirket içi eğitime çok önem veriyoruz. 15 sene önce Arkas Akademi’yi kurduk. Türkiye ve yurtdışındaki yöneticilerimizi yetiştirmek için çok efor sarfettik. Türkiye’den beyin göçü artarken ve kaliteli insan kaynağı yetiştirmek ve elde tutmak çok önemli iken Arkas Arcademia’yı eğitim amaçlı kullanmak istedim. Tüm Ege şirketleri olarak birleşip eğitim ihtiyaçlarımızı ortak karşılayacağımız bir yer olarak Arkas Arcademia’yı açtık. Amacımız insan kaynakları yöneticilerimizin ve takımların beraber çalışması ile kendi başımıza ulaşamayacağımız eğitim kalitesine hep beraber ulaşabilmeyi amaçlıyoruz. Umuyorum burası yöneticilerimizi hep beraber yükseltmemiz için bir ortam olur ve Ege şirketleri olarak beraberce çalışıp Türkiye’ye örnek olabiliriz” diye konuştu.

Daha sonra söz alan tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, lansmanın gerçekleştiği Mattheys Köşkü’nün özel hikayesini ve tarihini dinleyicilerle paylaştı.

Etkinlikler başladı

Arkas Arcademia’nın ilk etkinliği dün (13 Eylül) gerçekleştirildi. Araştırmacı yazar Evrim Kuran ve Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal insan kaynakları alanındaki tecrübelerini ve öngörülerini katılımcılarla paylaştılar. Arkas Arcademia’da daha sonra Özgür Demirtaş, Nedim Gürsel gibi isimlerin konuk olacağı söyleşiler ve imza günleri ile güncel workshop ve atölyeler de düzenlenecek. 3 adet eğitim salonu bulunan Arkas Arcademia, toplam 115 kişilik kapasitesiyle toplantı, eğitim ve davetlere ev sahipliği yaparken, Odurla ekibiyle kurumsal ağırlama hizmetleri, Cafe by Jocelyne ve belirli periyotlarda önemli şefleri ağırlayacak olan pop-up restoranıyla da misafirlerine farklı deneyimler sunacak. Şirketler kurumsal davet ve toplantılarını Arkas Arcademia’da düzenleyebilecekler.