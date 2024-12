Arsima Enerji, depolamalı şarj istasyonları için çalışmaya başladı

Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA

Elektrikli araç şarj istasyonları ve solar car-port sistemleri uygulamaları konusunda yatırımına devam eden Arsima Enerji, Türkiye genelinde bayilikler ve distribütörlükler ile büyümesine devam edecek. 2023 yılında aldıkları lisansın ardından Dağlıoğlu Grup bünyesinde faaliyete geçen şirket, kısa süre içerisinde de lisans gereklilikleri için ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarını tamamladı. Enerji sektöründe yaklaşık 60 yıllık bir deneyim ile çalıştıklarını dünya genelinde sektörün aldığı aksiyonlara paralel olarak ilerlemeye özen gösterdiklerini belirten Dağlıoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, “Fosil yakıtların yerini hızla yenilenebilir enerji kaynaklarına bıraktığını görüyoruz. Grup şirketlerimiz bünyesinde güneş ve hidroelektrik santralleri gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretebilen bir yapıdayız. Bu kaynaklardan gelen enerjiyi de Arsima ile birlikte elektrikli otomobillere aktarmaya başladık. Elektrikli araçların hayatımıza girmesindeki en büyük etmen karbon salınımının önüne geçmekti. Fosil yakıtlar ile üretilen enerjiyi elektrikli araçlarda kullanmak işin doğası ile çelişiyor. Bu sebeple Arsima Enerji olarak yenilenebilir kaynaklardan gelen elektriği sistemlerimizde kullanırken, kurulu kapasitemizi artırmak adına da sürekli çalışıyoruz” dedi.

“2025’te distribütörlükler vereceğiz”

Bursa’daki 10 ilçede bir kısmı DC olmak üzere 57 soket sayısına ulaştıklarını söyleyen Dağlıoğlu, “Elektirkli araç istasyonları konusunda lisans aldıktan sonra önemli bir altyapı ihtiyacı da var. 24 saat erişilebilir bir çağrı merkezi, teknik servis, online ödeme yöntemi, mobil uygulama gibi işin görünmeyen kısmında da tamamlanması gereken operasyonlar var. Biz Arsima olarak bu yatırımları tamamladıktan sonra ülke genelindeki büyüme stratejimizi oluşturduk. Elektrikli araç şarj istasyonu kurmak isteyen ancak gereken altyapı gibi konulara ayıracak bütçesi olmayan girişimcilere şehir distribütörlükleri vererek kurulumlarını gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaya 2025 itibarıyla başlayacağız. Bu sayede girişimciler kendi kurdukları istasyonların işletmesinden sorumlu olurken arka plandaki süreçleri biz yöneteceğiz” diye konuştu.

Dağlıoğlu ayrıca elektrikli araçların şarj olduğu esnada birçok ihtiyacı karşılayacak “Car Port” projesini de devreye almak üzere hazırlık yaptıklarını söylerken, “Enerjisinin bir kısmını üzerindeki güneş panellerinden sağlayacak, wifi hizmetinin yanı sıra self servis olarak kafe hizmetinin de yer alacağı bir sistem hazırladık. İlkinin kurulumunu gerçekleştirdikten sonra bu sistemi de bayilikler aracılığı ile ülke genelinde hizmete almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İstasyon sayımızı artırıyoruz”

Elektrikli araçların her geçen gün gelişmeye devam ettiğini hatırlatan Erol Dağlıoğlu, “Elektrikli araçlarla birlikte şarj teknolojileri de gelişiyor. Özellikle ticari taraftaki araçlarda elektrikli dönüşüm sağlanırsa aynı anda yüksek güçlü şarj istasyonu ve altyapılar gerekecek. Bunu sağlamak elbette mevcut sistemde çok zor. Çünkü genele baktığımızda şebekeler halen yeteri kadar güçlü değil. Bu yöndeki talebi karşılayabilmek adına depolamalı şarj istasyonu modellerini ülkemizde yaygınlaştırmalıyız. Bu kapsamda Arsima olarak biz de araştırma ve fizibilite çalışmalarına başladık. Gelecekte başarılı olmak istiyorsak daha önce olduğu gibi bugün de sektörün hareket ettiği yönde yatırımlarımızı planlamamız gerekiyor” dedi.

2035 itibarıyla her 2 araçtan birisinin elektrikli olmasının öngörüldüğünü hatırlatan Dağlıoğlu, “Bu dönüşüm sırasında ihtiyaç duyulacak ihtiyaca yönelik çalışmalarımız sürüyor. Mevcut istasyon sayısını artırmak adına belediyelerimiz ile görüşüyoruz. 2025 itibarıyla Bursa’da yol kenarında işletilen otoparklarda istasyon kurulumlarına başlayacağız. Aynı zamanda birçok şirket ile de işbirliği yaparak kullanıcılarımızın her şehirde en iyi hizmeti alması adına uygulamamız ile son kullanıcı odaklı çalışıyoruz” diye konuştu.

Dağlıoğlu ayrıca kısa vadeli planları arasında diğer grup şirketleri aracılığıyla bir showroom kurarak elektrikli motosiklet ve scooter konusunda da yatırım yapmak olduğunu söyledi.