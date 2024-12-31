ASELSAN ile SSB arasında yeni sözleşme
ASELSAN ile SSB arasında Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları Güvenliğine yönelik sözleşme imzalandı.
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ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları Güvenliğine yönelik sözleşme imzalandı.
ASELSAN'dan KAP'ae yapılan açıklamaya göre, sözleşmenin büyüklüğü 105,5 milyon dolar olarak belirlendi.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirilecek.
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