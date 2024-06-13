ASELSAN, ROKETSAN ile yeni sözleşme imzaladı

ASELSAN, ROKETSAN ile füze alt sistemleri ile arayıcı başlık üretimi konusunda yeni sözleşme ve sözleşme değişikliklerini imzaladı.

ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, ROKETSAN ile bedeli 20 milyon 149 bin 637,46 ABD doları, 45 milyon 697 bin 336,60 euro ve 476 milyon 316 bin 251 TL olan sözleşmeler ve sözleşme değişiklikleri imzalandı.

Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2024-2028 yılları içinde gerçekleştirilecek.