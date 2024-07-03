Aselsan'dan SSB ile 109,7 milyon dolarlık sözleşme
Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile elektronik harp sistemlerine yönelik 109,7 milyon dolarlık sözleşmeye imzaladı.
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Aselsan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’dan (SSB) yeni sipariş aldı.
Aselsan, tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında elektronik harp sistemlerine yönelik toplam bedeli 109 milyon 700 bin 953 dolar olan bir sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.