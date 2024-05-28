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Aselsan'dan yılın ilk çeyreğinde 1,4 milyar lira kâr

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret 2024 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 403 milyon lira kâr etti.

Haber Merkezi
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Aselsan'dan yılın ilk çeyreğinde 1,4 milyar lira kâr
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Aselsan'ın ilk çeyrek net kârı 1,4 milyar lira oldu. Şirketin önceki çeyrek verisi 963,6 milyon lira zarar olarak kaydedilmişti.

Bloomberght'nin haberine göre şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılan ilk çeyrek bilanço verilerine göre satışlar yüzde 4,9 artışla 15,1 milyar lira oldu.

Mali tablolarında enflasyon düzeltmesi uygulayan şirket, geçen sene 3 aylıkta 2,27 milyar TL olarak açıkladığı net kârını, geriye dönük, 963.6 milyon TL net zarar olarak düzeltti.

Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarken esas faaliyet kârı yüzde 11 arttı.

Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde yüzde 1 arttı.

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