ASELSAN’ın Umman ofisi açıldı

ASELSAN Umman Ofisi’nin Açılış Töreni, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün; Türkiye’nin Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ile ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Umman’ın başkenti Muskat’ta açılan ofis; Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ile Ürdün’de halen ofisleri ve iştirakleri bulunan ASELSAN’ın Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarının bir parçası olarak görülüyor.

ASELSAN’ın Umman’daki varlığı, iki ülke arasında bilgi aktarımı ve kapasite geliştirme faaliyetleri açısından yeni fırsatlar sunacak.

Akyol: Gelişmiş savunma çözümleri sunacağız

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yeni ofisin stratejik önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Bu genişleme, Körfez bölgesinde gelişmiş savunma çözümleri sağlamaya ve ortaklıkları geliştirmeye olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Muskat Ofisimiz pazarlama ve ticaret konularına odaklanacak. ASELSAN teknolojilerinin geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti ve son kullanıcılarına kapsamlı satış sonrası destek sağlanmasıyla Umman’ın yanı sıra komşu ülkelerin güvenliğine ve teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz.”

Prof. Dr. Görgün: Bağlarımız derinleşecek

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Muskat Ofisinin açılışında şu değerlendirmelerde bulundu:

“ASELSAN’ın Umman’daki Muskat Ofisinin açılışında yer almaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk savunma sanayii, son yıllarda geliştirdiği teknolojiler ve artan ihracat kapasitesiyle küresel anlamda dikkat çekici bir başarıya imza attı. Açılan bu yeni ofisimizin, Körfez Bölgesi ile bağlarımızı derinleştirme kararlılığımızı yansıtan önemli bir adım olduğunu değerlendiriyor ve Türkiye ile Umman arasındaki bağları daha da derinleştireceğine inanıyorum. Bu girişimde yer alan ve katkı sağlayan herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.”