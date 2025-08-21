AstraZeneca Türkiye ve Dicle Üniversitesi Hastaneleri klinik araştırmada iş birliği yapıyor

Türkiye'de en fazla sayıda klinik araştırma yürüten firmalar arasında yer alan AstraZeneca Türkiye, küresel klinik araştırma stratejisinde Türkiye'yi kritik bir ülke olarak konumlandırıyor. 2020 yılından bu yana Türkiye'de 2 milyar TL'nin üzerinde klinik araştırma yatırımı gerçekleştiren şirket, bu çalışmalar sayesinde hastaların yenilikçi tedavilere erken erişimini sağlarken araştırma merkezlerindeki sağlık profesyonellerinin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini de artırıyor.



Şirket, bu çalışmaları kapsamında son olarak Dicle Üniversitesi Hastaneleri ile klinik araştırmalar alanında önemli bir iş birliğine imza attı. Bu stratejik ortaklık ile onkoloji, kardiyovasküler, solunum yolu hastalıkları klinik çalışmaları için fizibilite sürecinden başlanarak klinik çalışma sayısının artırılması ve daha fazla hastaya ulaşılması hedefleniyor. Diğer yandan, hastane çalışma ekibi ve saha koordinatörlerinin eğitimi ile bu alanda kaliteli veri oluşturulması ve süreçlerin iyileştirilerek klinik çalışmaların daha hızlı başlatılması da amaçlar arasında yer alıyor.



Türkiye genelinde 90'ın üzerinde aktif klinik çalışması bulunan AstraZeneca, yaklaşık 100 kişilik klinik araştırma ekibi ve 50 kişilik medikal kadrosu ile Faz I, II ve III olmak üzere klinik araştırmalarını sürdürüyor. Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde de 2023 yılından bugüne kadar 5 sorumlu araştırmacının görev aldığı çalışmalar kapsamında 7'si onkoloji, 5'i solunum yolu hastalıkları olmak üzere toplamda 12 klinik çalışma gerçekleştirildi. Bu süre zarfında 89 hasta taraması yapıldı ve 64 hasta klinik araştırma tedavilerine dâhil edildi. Anlaşma kapsamında 2025 yılında ise 3 yeni onkoloji ve 1 solunum yolu hastalığı çalışmasının daha başlatılması planlanıyor. Bu araştırmalar ile birlikte AstraZeneca Türkiye'nin bu hastanede yürüteceği onkoloji ve solunum yolu hastalığı klinik çalışma sayısı 16 olacak.

“Klinik çalışmaların faydalarını hastaların yaşamına yansıtmak, sağlıkta eşitlik vizyonumuzun önemli bir adımı”

İş birlikleri hakkında konuşan AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem, “AstraZeneca olarak herkesin sağlıklı bir yaşam sürme ve sağlık hizmetlerine eşit erişim hakkı olduğuna inanıyor, hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda AR-GE ve klinik araştırma stratejimiz de farklı terapi alanlarına birden fazla yönden müdahale etmek, daha erken ve daha akıllıca tedavi yöntemleri geliştirmek ve dönüşümsel teknolojilerle liderlik etmek üzerine kuruludur. Dicle Üniversitesi Hastaneleri ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde kanser, solunum yolu hastalıklarını hedefleyen klinik alanda araştırma sayımızı artırırken kardiyovasküler hastalıklar konusunda da yeni araştırma fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece bu hastalıkların tedavileri için nitelikli ve güvenilir veri üretimini, saha ekiplerinin yetkinliğini geliştirme imkânı da bulacağız. Bugüne kadar ülkemizde çeşitli paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz klinik araştırmalarda edindiğimiz deneyim, doğru yapılandırılmış ortaklıkların hem hastalara yenilikçi tedavilere erken erişim sağladığını hem de araştırma ekosistemini ileriye taşıdığını net biçimde bizlere gösterdi. Bu iş birliğimizin de ülkemizin klinik araştırmalar alanındaki kapasitesine güç katacağına inanıyoruz. Bilimi odağımıza alarak, hastalarımızın yaşam kalitesini artıracak ve sağlık sistemine kalıcı değer katacak iş birliklerimize devam edeceğiz.” dedi.

“Bilimin ışığında, en yeni tedavileri hastalarımıza ulaştırmaya kararlıyız”

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ise açıklamasında şunları söyledi: “Dicle Üniversitesi Hastaneleri olarak AstraZeneca Türkiye ile imzaladığımız bu iş birliği protokolü, yalnızca üniversitemiz için değil, bölgemiz ve ülkemiz için de çok büyük bir adımdır. Özellikle onkoloji ve solunum yolu hastalıkları alanında gerçekleştirilecek klinik araştırmalar hem bilimsel üretkenliğimizi artıracak hem de hastalarımıza en güncel ve en yenilikçi tedavileri ulaştırmamızda bize güç verecektir. Bizler Dicle Üniversitesi olarak her zaman bilimin ve insanlığın hizmetindeyiz. Hastalarımızın en sağlıklı, en modern ve en güvenilir tedavilere erişmesi için sorumluluk alıyoruz. Bu iş birliği, bölgemizdeki ve ülkemizdeki binlerce hastaya umut olacaktır. Dicle Üniversitesi, köklü akademik geçmişi ve güçlü bilim insanlarıyla Türkiye'nin öncü kurumlarından biridir. Bu anlaşma ile yalnızca klinik araştırmaların niteliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Diyarbakır'dan dünyaya yayılan bir bilim ve sağlık köprüsü kuruyoruz. AstraZeneca Türkiye ile birlikte attığımız bu adım, geleceğin tedavi yöntemlerini geliştirme yolunda ülkemizi küresel bilim sahnesinde daha da görünür kılacak ve en önemlisi, insan hayatına dokunan kalıcı faydalar sağlayacaktır.”



