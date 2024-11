Atatürk’ten ilham alan, yapay zeka ile tasarlanan Öğretmen Plus tanıtım filmi yayınlandı

Takip Et

Doping Hafıza, Atatürk’ün yazdığı Geometri kitabından ilham alarak geliştirdiği yapay zeka destekli Öğretmen Plus uygulamasıyla öğrenme dünyasında fark yaratıyor. Toplumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirilen, öğretmenlerin mesleki gelişim ve iş süreçlerini desteklemek amacını taşıyan uygulamanın tanıtımfilmi de teknolojinin sınır tanımayan gücünü gözler önüne seriyor. Canlı çekim ya da geleneksel prodüksiyon yöntemleri olmaksızın, tamamen yapay zeka araçlarıyla Doping Hafıza’nın kreatif ekibi tarafından hazırlanan bu inovatif film, teknolojinin hikaye anlatımında nasıl yaratıcı bir güç haline gelebileceğini etkileyici bir şekilde ortaya koyuyor.

1937 yılının Sivas Lisesi 9-A sınıfıyapay zeka ile yeniden hayat buldu

Öğretmen Plus uygulamasının tanıtımfilmi, Atatürk’ün 1936 yılında kaleme aldığı Geometri Kitabı ile şekillenen vizyonunu merkeze alıyor. Cumhuriyetimizin kurucusunun bilimsel düşünceyi topluma kazandırma çabalarını yansıtan bu film, Atatürk’ün iz bırakan liderliğini yeniden hatırlatıyor. Doping Hafıza Kreatif Takım Lideri Murat Küllü’nüntasarladığı, Ali Gül’ün seslendirdiği yapımda, 1937 yılının Sivas Lisesi 9-A sınıfı özenle canlandırılıyor. Yapay zeka teknolojisiyle, kitabın yazıldığı ve okutulduğu dönemin sınıf atmosferi gerçeğe en yakın haliyle hayata geçirilerek, Atatürk’ün yenilikçiruhu büyüleyici bir şekilde izleyiciyle buluşturuluyor.

“Teknolojinin gücü ile Atatürk’ün ileri görüşlülüğünü buluşturduk”

Atatürk’ünileri görüşlü vizyonundan esinlenerek tasarlanan film, Öğretmen Plus uygulamasının öğretmenlere çağın gerekliliklerine uygun teknolojik araçlar sunma hedefini vurguluyor.Tanıtımfilminin teknolojinin öğrenme dünyasında yaratabileceği dönüşüme dair güçlü bir örnek olduğunun altını çizen Doping Hafıza CEO’su Mert Kalkavan, “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci vizyonundan ilham aldık ve öğretmenlerimizin hem sınıf içi hem de sınıf dışı bazı temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm geliştirdik. Yapay zeka ile insan emeğinin birleştiği bu uygulama, öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirecek ve öğretmenlerimizin hayatını kolaylaştıracak. Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlere bir teşekkür niteliğinde olan bu özel filmimizi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlerimize armağan ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Hedef: Öğrenme dünyasını teknolojiyle dönüştürmek

Öğretmen Plus, öğretmenlerin ders içi ve ders dışı süreçlerde yapay zekanın gücünden maksimum verimle faydalanmalarını sağlayan yenilikçi bir platform. Bu uygulama, öğretmenlerin yaratıcı, pratik ve etkili dersler planlamalarına olanak tanırken, öğrencilerin ilgisini çekerek öğrenme süreçlerini daha keyifli ve verimli hale getiriyor. Öğretmen Plus uygulaması, Türkiye’de ana okulundan lise son sınıfa kadar her seviyede hizmet veren 1 milyonun üzerindeki öğretmenlere, ücretsiz olarak sunuluyor.

Geleceğin öğrenme anlayışını sınıflara taşıyor

Doping Hafıza, Öğretmen Plus ile yapay zekayı öğrenme süreçlerine entegre ederek, öğretmenlerin üretkenliğini artırmayı ve sınıf içi etkileşimde teknolojiyi daha etkili kullanmayı hedefliyor. Uygulama, öğretmenlere ders materyallerine hızlı ve kolay erişim imkanı sunarken, aynı zamanda öğrenme dünyasının en güncel yaklaşımlarını paylaşan paneller ve etkinliklerle öğretmenleri sürekli gelişime teşvik ediyor ve geleceğin öğrenme anlayışını bugünden sınıflara taşıyor.