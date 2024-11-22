Golden Global Yatırım Bankası istikrarlı büyümesini sürdürüyor

Golden Global Yatırım Bankası etkin bir bilanço yönetimi, müşterilere özel çözümleri ve sürdürülebilir iş stratejisiyle yerel ve uluslararası piyasalarda artı değer oluşturarak, istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Sunduğu faizsiz finans ürün ve hizmetleriyle yatırım bankacılığında fark oluşturan Golden Global Yatırım Bankası, 2024 yılının ilk dokuz ayında 503 milyon TL net kâr elde etti. Bankanın aynı dönemde aktif büyüklüğü ise 15,1 milyar TL’ye ulaştı.

11,3 milyar TL finansman desteği ile ekonomiye katkı

Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter, bankanın değişen konjenktüre hızlı yanıt veren dinamik yapısı, sağlıklı finansal yönetim ve iş stratejisi temelinde paydaşlarına değer katmaya devam ettiğini belirtti. Yeter, 2023 yılında yakalanan büyüme ivmesinin 2024 yılının ilk dokuz ayında da başarılı şekilde sürdüğünü vurguladı.

Yeter, “Bankamızın istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisini başarı ile uygulamaya devam ettik. Etkin bilanço yönetimi ve müşterilere özel finansal çözümler sayesinde 2024 yılının ilk dokuz ayında 503 milyon TL net kâr elde ettik. Sunduğumuz yenilikçi finansman çözümleriyle ekonomiye sağladığımız toplam katkıyı bir önceki yılın sonuna kıyasla %65 oranında artırarak 11,3 milyar TL seviyesine ulaştırdık. Bu kapsamda, bir önceki yılsonuna göre nakdi finansman desteğimiz 6,5 milyar TL ile %73 artış gösterirken, gayri nakdi finansman desteğimiz ise 4,8 milyar TL ile %55 artış kaydetti. Mevcut rakamsal sonuçlara ilave olarak Bankamızın büyümesini önümüzdeki dönemde destekleyecek IT yatırımlarına, ürün geliştirmeye ve uluslararası iş birliklerine odaklanmaya devam ediyoruz” dedi.

Sürdürülebilir büyüme stratejisi ile geleceğe yatırım

Golden Global Yatırım Bankası’nın kira sertifikası ihraçları yılın ilk dokuz ayında artış göstermiş olup yatırımcı çeşitliliğinin de derinleştiği gözleniyor. Bankanın aynı dönemde hazine ürün yelpazesi ve işlem hacmi de büyüme trendini sürdürdü.

Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter, bu başarılı performansın arkasında müşteri odaklı hizmet anlayışı, etkin maliyet ve bilanço yönetimi ve güçlü stratejik hedeflerin yer aldığını ifade ederek, “Sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda hem paydaşlarımıza hem de ekonomiye katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve bizlere güvenen paydaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.