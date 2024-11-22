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GetirÇarşı, Öğretmenler Günü’nde çiçek hizmeti verecek

GetirÇarşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak isteyen herkesi semt çiçekçileriyle buluşturacak.

Haber Merkezi
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GetirÇarşı, Öğretmenler Günü’nde çiçek hizmeti verecek
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Semtlerindeki esnafla kullanıcılarını bir araya getiren GetirÇarşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerine çiçekle teşekkür etmek isteyenlere hizmet sunacak.

GetirÇarşı’dan çiçek siparişi verenler, ister aynı gün içinde ister ileri bir tarih için teslimat seçeneğinden faydalanabiliyor. Semt çiçekçilerinin özenle hazırladığı çiçekler, GetirÇarşı hizmeti ile 30-45 dakikada teslim ediliyor. Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin’de çiçekçi kategorisinde hizmet veren GetirÇarşı’yı ilk kez kullanacaklara özel 100 TL indirim fırsatı da sunuluyor.

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