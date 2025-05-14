Manisa’daki Bosch Home Comfort fabrikasında liderlik değişimi gerçekleşti

Haşiman Üsküdar'ın bu yılın başından itibaren geçerli olan ataması, Bosch Türkiye'nin yarım asırdan fazla üretim deneyimi ve küresel uzmanlığında bir dönüm noktasını temsil ediyor. Haşiman Üsküdar, yeni görevinde Bosch Home Comfort iş kolunun 11 ülkede bulunan 16 fabrikanın sorumluluğunu üstlendi. Sorumlulukları arasında üretim teknolojileri ve süreç geliştirme, Bosch üretim sistemi, yalın üretim, küresel yatırımlar, dijitalleşme ve endüstri 4.0 girişimlerini yönetmek yer alıyor.

Michael Bühler Manisa’daki göreve başladı

Manisa’dakiTeknik Genel Müdürlüğü görevini Haşiman Üsküdar’dan devralan Michael Bühler, 1 Mart 2025 tarihinde yeni görevine başladı. 17 yılı aşkın uluslararası yönetim deneyimine sahip olan Bühler, son olarak Bosch Home Comfort Group’un merkezi Almanya,Wernau’da Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bühler, operasyonlar, tedarik zinciri yönetimi ve dijitalleşme konularında kapsamlı bir uzmanlık geçmişine sahip.