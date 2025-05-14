PepsiCo Vakfı'nın hayata geçirdiği “Dünyayı Besleyen Kadınlar” projesinin ilk çıktıları açıklandı

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olan PepsiCo, uçtan uca sürdürülebilirlik transformasyon stratejisi PepsiCo Pozitif’in (pep+) en önemli üç başlığından biri olan Pozitif Tarım kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda PepsiCo Vakfı desteği ve CARE Türkiye iş birliğiyle Türkiye'de 35 milyon TL bütçeyle hayata geçirilen "Dünyayı Besleyen Kadınlar” projesiyle Adana'daki kadın çiftçi ve üreticiler destekleniyor.

Proje kapsamında 450 kadın çiftçi ve üreticiye hibe sağlanıyor. Sürdürülebilir tarım teknikleri, dijital pazarlama ve iletişim teknikleri gibi eğitimler aracılığıyla toplam 35 binden fazla kadın çiftçi ve üreticinin projeden faydalanması bekleniyor.

14 Mayıs Dünya Çiftçi Günü kapsamında Adana'da gerçekleşen etkinlikte Adana Yüreğir Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Patır ve Rukiye Alpay Çinkılıç, PepsiCo Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Esra İren ve CARE Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Esat Akgül, çiftçilerle buluştu.

Kadınlarımızın ektiği tohumlar umut fidanlarına dönüşüyor

“Dünyayı Besleyen Kadınlar Projesi” kapsamında düzenlenen toplantıda duygu ve düşüncelerini dile getiren PepsiCo Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Esra İren, “Depremden etkilen bu bölgede kadın çiftçi ve üreticilerimizi desteklemek üzere hayata geçirdiğimiz projemizin kaydettiği ilerleme daha iyi bir gelecek adına hepimizin umutlarını yeşertti. Tarladan sofraya tamamen sürdürülebilir bir değer zinciri yaratılmasını desteklemek için dirençli tarım ekosistemleri oluşturmanın önemini bilen bir şirket olarak; özellikle bu konuda daha hızlı olmak ve daha fazla etki yaratmak için iş birliklerine büyük bir önem veriyoruz. CARE’in kadınların güçlendirilmesinde üstlendiği misyon ve küçük ölçekli tarım üreticileriyle çalışma konusundaki uzmanlığı, bu projede bizim her zaman en büyük en gücümüz oldu. Adana Valiliği, Yüreğir ve Ceyhan Kaymakamlıkları, Adana İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir Belediyesi, Ceyhan Belediyesi ve Meryem Kadın Kooperatifi’ne projemize verdikleri destek ve güçlü iş birliği için teşekkür ediyorum. “Dünyayı Besleyen Kadınlar" projesi ile kadın çiftçilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine destek olmak, kadınların toprağa erişimlerinin artmasına katkı sağlamak bizim için önemli. İnanıyorum ki her geçen gün daha büyüyen iş birliklerimizden aldığımız güçle kadınlarımızın ektiği tohumlar birer umut fidanına dönüşerek daha iyi bir geleceğe olan inancımızı pekiştirecek” dedi.

Dünya Çiftçiler Günü etkinliğine katılan Adana Yüreğir Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Patır ve Rukiye Alpay Çinkılıç şöyle dedi: “Belediye olarak, çiftçilerimizin üretim gücünü artıracak her türlü çalışmanın yanındayız. Bu proje ile sağlanan destekler hem kırsal kalkınmayı teşvik edecek hem de Yüreğir’in tarımsal potansiyelini daha da görünür kılacaktır.”

CARE Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Esat Akgül: “Kadın güçlendiğinde, toplum güçlenir. Bu proje, sadece verimliliği artırmakla ilgili değil; hizmet ettiğimiz topluluklarda hayatları dönüştürmek ve yoksulluk döngüsünü kırmakla ilgilidir. Güçlenen kadınlar, toplulukları güçlendirir. Sürdürülebilir tarım, kadınları güçlendirmekle başlar. Her kadının ve kadın çiftçinin dünyayı değiştirme potansiyeli vardır. Bu ortaklık sayesinde PepsiCo, kadın çiftçilerin geçim kaynaklarını iyileştirmek için ihtiyaç duydukları araçları, eğitimleri ve hibe desteklerini sağlayarak kadınları güçlenmesine destek oluyor. PepsiCo’nun toplulukları kalkındırma konusundaki kararlılığı, CARE’in dayanıklılığı artırma ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etme konusundaki ortak vizyonuyla örtüşüyor.

Yerel kalkınmaya katkı

Meryem Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Derya Dizi Boduk şöyle dedi: “CARE ile yürüttüğümüz bu iş birliği sayesinde kadın çiftçilerimiz hem üretimde güçleniyor hem de kırsal kalkınmanın öznesi haline geliyor. Bu proje, kadın emeğinin tarımda görünür kılınması açısından çok kıymetli. Kadınların tarımsal bilgiye, ekipmana ve pazara erişimini destekleyen bu proje, hem ekonomik hem de sosyal açıdan yerel kalkınmaya önemli katkılar sunuyor.”

Proje kapsamında üç demo tarla kuruldu

Proje kapsamına Ekim 2024’te CARE tarafından Ceyhan ilçesinde 26 kadın çiftçiden oluşan bir grupla birlikte brokoli ve patates yetiştiriciliğine odaklanan ilk demo çiftliği hayata geçirildi. Ocak 2025’te ise CARE, Yüreğir ilçesinde yaklaşık 18 dönümlük bir alanda patates yetiştiriciliğine odaklanan ikinci demo çiftliğini, 86 kadın üreticiyle hayata geçirdi. Meryem Kadın Kooperatifi ile ortaklaşa olarak yapılan bu demo çiftliği için Yüreğir Belediyesi de destek verdi. Şubat ayının sonunda ise Ceyhan’da 57 kadın çiftçiyle, mısır yetiştiriciliğine odaklanan üçüncü demo çiftliği kuruldu.

Yüreğir’deki kompost tesisinin iyileştirilmesi başarıyla tamamlandı

Proje kapsamında birçok ortak altyapı iyileştirme çalışması da gerçekleştirildi. Bu girişimlerin ilki olan Yüreğir’deki kompost tesisinin iyileştirilmesi başarıyla tamamlandı ve tesis tam kapasiteyle çalışır duruma geldi. Yüreğir Belediyesi’nin desteklediği bu tesis, yerel çiftçilere ücretsiz gübre sağlayarak bölgede sürdürülebilir tarımsal uygulamaların güçlendirilmesinde kritik bir rol oynuyor. Ayrıca Yüreğir’deki kompost tesisinde gerçekleştirilen elektrik altyapısı iyileştirmesi sayesinde, tesis çiftçilere daha etkili hizmet verebilecek donanıma kavuşturuldu. Pazardan toplanan atık sebze ve meyvelerden üretilen doğal gübreler, dört bine yakın çiftçiye ücretsiz olarak dağıtıldı.

Proje kapsamında “Erkekler Mutfakta” sağlıklı yemek pişirmeyi öğrendi

Projenin ikincil hedeflerinden biri olarak, hanelerde ve topluluklarda besleyici gıdalara erişimi ve bu gıdaların tüketimini artırmak amacıyla birçok çalışma yapıldı. Toplum Sağlığı Gönüllüleri (TSG) tarafından Adana’nın Yüreğir ve Ceyhan ilçelerinde beslenme farkındalığını artırmak için gerçekleştirilen girişim ile 5000 çiftçi ve üreticiye doğrudan ulaşılması hedefleniyor. Bu kapsamda beslenme ile ilgili Bilgilendirme, Eğitim ve İletişim materyallerinin dağıtımı, Yüreğir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirildi. Bu aktivite kapsamında yaklaşık dört bin kişiye ulaşıldı. Yine aynı organizasyon çerçevesindeki “Erkekler Mutfakta” programıyla, erkeklerin ev içi sorumluluklarda aktif rol almalarını teşvik etmek amacıyla, profesyonel şefler eşliğinde ve bir beslenme uzmanının yönlendirmesi doğrultusunda bir etkinlik düzenlendi. Yüreğir Belediyesi’nden bir beslenme uzmanı erkek katılımcılara genel beslenme eğitimi verirken, aşçılar da aynı zamanda onlara tarifler vererek besleyici yemekler pişirmeyi öğretti.