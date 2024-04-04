Atiker Yazılım’dan Ar-Ge’ye 2 milyon doları aşkın kaynak

Statista’nın açıkladığı verilere göre 2023 itibarıyla yapay zeka sistemlerine yapılan harcamalar 154 milyar doları bulurken ülkemizdeki teknoloji şirketleri de Ar-Ge çalışmalarıyla günlük yaşamımızın her alanına hakim olmaya başlayan yapay zekaya yatırım yaparak bu alandaki gelişmelere katkıda bulunuyor. Son olarak, yakın zamanda sundukları yapay zeka destekli mobil uygulama geliştirme platformu ile dikkatleri üzerine çeken Atiker Yazılım Genel Müdürü Halil Özhan Sezgin, yapay zekaya ayrılan bütçelerin katlanarak artmaya devam edeceğini belirtirken hem sektöre dair değerlendirmelerini paylaştı hem de kolay bir şekilde uygulama geliştirilebilen platformları hakkında bilgi verdi.

“Başarılı bir yazılım ürünü ortaya koymak, zaman ve kaynak istiyor”

Yazılım sektörünün dinamiklerine dair açıklamalarda bulunan Sezgin, “Ekonomik değeri yüksek olan yazılım ürünleri çok büyük getirilere sahip. Fakat başarılı bir yazılım ürünü ortaya koymak, ciddi bir zaman ve aynı zamanda kaynak gerektiriyor. Biz de, uzun süredir bu alanda Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Profesyonel bir ekiple ilerleyen bu çalışmalara şimdiye kadar 2 milyon doların üzerinde kaynak ayırdık. Sürecin sonunda ise ortaya çıkan ürünler, bu çabaya değdiğini gösteriyor. Örneğin 2020’de geliştirme çalışmalarına başladığımız ve yakın zamanda kullanıma açtığımız yapay zeka destekli mobil uygulama geliştirme platformu Clomosy ile kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşmayı başardık. Bu platformla özellikle çok sayıda geliştiricinin bir arada çalıştığı mobil uygulama geliştirme süreçlerini daha da kolay yürütülebilir hale getirmeyi başardık.” dedi.

“Platforma özel programlama dili geliştirdik”

Geçen yıl geliştiricilere açtıkları Clomosy’de tamamen platforma özel geliştirilen TRObject programlama dilinin kullanıldığını anlatan Sezgin, “Bu programlama dili Raspberry Pi entegrasyonu, MQTT protokolü, SQL veritabanları, nesnelerin interneti (IoT) projeleri ve yeni nesil yazılım dilleri ile uyumlu çalışıyor. Aynı zamanda, bu dilin gençler tarafından öğrenilebilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle Türkiye genelinde bir çok şehirde Clomosy eğitim seminerleri düzenledik. Bu seminerlerde, Konya, Ankara, Kayseri, Aksaray, Karaman, Hatay, Kahramanmaraş, Manisa, Nevşehir ve İzmir gibi şehirlerde 200’ün üzerinde okul ve 10 binin üzerinde öğrenciye platformun kullanımını anlatarak örnek uygulamalar geliştirilmesine yardımcı olduk.” şeklinde konuştu.

“Öğrenciler, program geliştirilebiliyor”

Sezgin, devamında şunları söyledi: “Geliştiriciler, Clomosy sayesinde tek bir kod tabanı kullanarak farklı işletim sistemleri için uyumlu mobil uygulamalar oluşturabiliyor. Geliştirdiğimiz platformun daha geniş kitlelerce kullanılması ve akademik anlamda da yer edinmesi için bir dizi çalışmalar yürütüyoruz. Bu amaçla Konya Teknik Üniversitesi ile imzaladığımız ‘Yazılım, Ar- Ge ve Eğitim İşBirliği Protokolü’ kapsamında platform ve platformun programlama dili olan TRObject, önlisans programındaki öğrencilere mobil uygulama geliştirme dersi kapsamında öğretilmeye başlandı. Gelecek yıllarda, diğer bölümlerde de ders programına eklenmesi için çalışıyoruz. Gençlerimiz bu platformu kullanarak, iş yazılımları, e ticaret çözümleri, mesajlaşma uygulamaları ve çok kullanıcılı oyunlar gibi pek çok mobil çözümü kolaylıkla üretebilecek.”