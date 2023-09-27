Atış Grup’un yeni nesil sağlık yatırımı “Meditown” tanıtıldı

Esra Özarfat

BURSA - Projenin lansman toplantısına Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Bursa Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Metin Yurdakoş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Protokol ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Abdülkerim Baştürk, Meditown yöneticileri, sağlık profesyonelleri ile hekimler katıldı. Meditown Sağlık Merkezi’nin lansman toplantısında konuşan Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında dünyanın önemli duraklarından biri konumunda olduğunun altını çizdi.

Meditown Sağlık Merkezi’nin Bursa’daki hekimleri sağlık dünya turizmi ağına dahil edecek bir çalışma konseptiyle planlandığını belirterek, “Bu kapsamda 32 muayenehaneden oluşan Meditown’da konumlanacak hekimlerimizin danışma hizmetleri birden fazla yabancı dil bilen profesyoneller tarafından sağlanacak. Öte yandan bu hekimlerimiz ilk etapta dünyanın 6 ülkesinde oluşturulan Meditown’un sağlık turizmi ofislerinden acente hizmeti alabilecekler. Biz sağlık hizmetlerinin konaklama, yeme içme, alışveriş hatta sanatla etkileşimde olacağı bir konseptin yeni sosyal düzenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağına inanıyoruz” dedi. Karma yaşam konsept içine konumlandırılmış muayenehaneleriyle bir ilk olma özelliği taşıyan Meditown’un her yönüyle farklı bir sağlık deneyimi sunacağının altını çizen Atış, AVM ve sağlık tesisinde yılda 15 milyondan fazla kişiyi misafir etmeyi planladıklarını söyledi.