Atışkan Alçı’da grev sona erdi

ESKİŞEHİR

Atışkan Alçı’da, Kristal İş Sendikası tarafından geçtiğimiz yıl başlatılıp 9 ay süren grevin sona erdiği açıklandı. Türkiye’nin en uzun süren grevlerinden birini geride bıraktıklarını belirten Atışkan Alçı Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Emre Atışkan, “9 aylık bu uzun süreci hem işletmemiz hem de çalışanlarımızın taleplerinde anlaşarak mutlu bir şekilde sonuçlandırdık. Bu süreçte en ufak bir sorun ve huzursuzluk yaşanmadı. Yapı malzemeleri sektöründe önemli üretimler gerçekleştirip ihracata katkı sunan bir firma olarak şehrimize ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Atışkan Alçı’nın çalışanları, yönetimi ve ülkenin dört bir yanında bulunan bayileriyle mutlu ve huzurlu bir şekilde üretimini sürdürdüğünü aktaran Atışkan, “Tüm ülkeye örnek olacak bu ortamın tesisinde ilk günden bu yana konuyu yakından takip ederek şehrimiz için çok değerli katkılar vererek geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürü olan değerli Valimiz Erol Ayyıldız’a, İl Emniyet Müdürümüz Yaman Ağırlar’a ve İl Jandarma Komutanımız Ercan Atasoy’a teşekkürlerimi sunuyorum. Gösterdikleri titizlik ve çaba sayesinde Eskişehir’in neden güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu bir kez idrak etmiş olmakla birlikte şükranlarımı iletmek isterim” diye konuştu.