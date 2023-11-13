ATP GSYO, ATA Express'in tamamını satın alıyor

İlk stratejik yatırımını, Tıkla Gelsin çevrim içi yemek sipariş platformu ve Fiyuu kurye teslimat markalarını bünyesinde bulunduran ATA Express ile gerçekleştiren ATP GSYO, Mayıs 2022'de ATA Express'in yüzde 1'lik payını 7,1 milyon TL bedelle satın almış, geriye kalan payların 705,9 milyon TL'ye satın alımı için opsiyon oluşturmuştu.

Kasım ayında gerçekleştirilen bağımsız değerleme çalışması ile ATA Express'in 30 Eylül itibarıyla piyasa değeri 1,563 milyar TL olarak belirlendi. Opsiyon hakkını kullanmaya karar veren ATP GSYO, satın alımın gerçekleşmesiyle 850,5 milyon TL değer artışı elde edecek.

ATA Express'in satın alımı için gerekli tutar, ATP GSYO'nun sermaye artırımı suretiyle elde edeceği 27 milyon adet payının 956 milyon TL karşılığında nitelikli yatırımcı ile buluşması sonucu gerçekleşecek.

Nitelikli yatırımcı katılımı ile ATP, ATP GSYO'nun yüzde 48 hissesine sahip olacak ve sahip olduğu hisselerdeki imtiyaz ile ATP GSYO'da yönetim hakkını elinde tutmaya devam edecek. Satış işleminin ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli onaylar alındıktan sonra tamamlanması bekleniyor.

"ATA Express'in büyümesine de katkı sağlayacak"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATP CEO’su Ümit Cinali, şunları kaydetti: "ATP GSYO ile faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz alanlarda stratejik yatırımlar gerçekleştirerek, teknoloji ile hızla dönüşen iş modellerinin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Atılımların eşiğinde olan Tıkla Gelsin çevrim içi yemek sipariş platformu ve gıda teslimat sektörüne ölçeklenebilir platformu ile liderlik eden Fiyuu'nun kazanımları tüm paydaşlarımıza olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Satış işlemleri gerekli onaylara bağlı olarak tamamlandıktan sonra, ATP GSYO'nun oluşturduğu opsiyon sayesinde, satın aldığı fiyat ile ATA Express'in güncel değerlemesi arasındaki 805,5 milyon TL farkın, hisse oranımız dahilinde, finansallarımıza artı bir değer olarak yansıyacak olmasından ve bu değeri yatırımcılarımız ile paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Cinali, "ATA Express en yeni teknolojileri etkili kullanarak sektörünün dönüşümüne liderlik ediyor. ATP GSYO'nun stratejik yatırımlarının ATA Express'in büyümesine de katkılarda bulunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yeni fırsatları değerlendirmek üzere bir fon oluşturduk"

ATP GSYO CEO'su Hamit Can da ATA Express'in, ilk aşamada aralarında Burger King, Popeyes, Subway, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci, Usta Pideci, Amasya Et gibi güçlü markaların da bulunduğu 240 üzerinde markaya verdiği hizmetlerle büyümeye devam ettiğini aktardı.

Can, "ATA Express, bir pazaryeri platformu olarak daha fazla markayı bünyesine dahil etmek için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak üzere. Yatırımımız ATA Express'in piyasa değerinin yaklaşık 850 milyon TL artarak, 1,5 milyar TL'ye ulaştığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Nitelikli yatırımcı satış işlemleri ve ATA Express hisselerinin satın alınması için ödenecek bedel sonrasında şirketimize sağlanan yaklaşık 261 milyon TL'lik gelirle yeni fırsatları değerlendirmek üzere bir fon oluşturmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.