Avon, 2024'te 100 satış noktasına ulaşmayı hedefliyor

Dünyanın ve Türkiye’nin en çok tercih ve tavsiye edilen kişisel bakım ve kozmetik markalarından biri olan Avon, çok kanallı satış stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği perakende satış noktaları açılışlarıyla tüm Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Türkiye genelinde 82 satış noktasına ulaştıklarını ifade eden Avon Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Orkun Gül, son olarak Diyarbakır’daki ilk, İstanbul’daki 13’üncü ve İzmir’deki 5. satış noktalarını açtıklarını belirterek, 2024 yılı sonunda 100 satış noktasına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

82 satış noktasına ulaştı

Türkiye’nin farklı illerinde açtığı perakende satış noktalarına çok kanallı satış stratejisi kapsamında yenilerini eklemeyi sürdüren Avon, en çok tercih edilen ve kullanılan ürünlerini daha çok insana ulaştırmaya devam ediyor. Ulaşılabilir kaliteli güzellik anlayışıyla hareket eden Avon, İstanbul’da 13’üncü, İzmir’de 5’inci ve Diyarbakır’daki ilk satış noktalarını açarak Türkiye genelinde 82 satış noktasına ulaştı.

"2024 sonuna kadar 54 il ve 100 satış noktasına ulaşmayı hedefliyoruz"

2024 yılında perakende satış noktaları ile büyümeye devam edeceklerini belirten Avon Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Orkun Gül; “Avon olarak ilk defa Türkiye’de hayata geçirdiğimiz ve diğer Avon ülkelerine de örnek olan çoklu kanal stratejimiz doğrultusunda yeni satış noktalarımızla büyümeye devam ediyoruz. Burada önceliğimiz daha önce fiziki olarak bulunmadığımız illerde var olmak. 81. perakende satış noktamız olan Diyarbakır’daki ilk satış noktamızın açılışını da bu öncelik kapsamında gerçekleştirdik. Tabii ki tüketicilerimizin görüş ve yorumları ile var olduğumuz illerin farklı lokasyonlarında da yeni satış noktaları açmaya devam ediyoruz. İstanbul’daki 13. ve İzmir’deki 5. satış noktamızın açılışı ile birlikte bugün; Türkiye’nin 46 ilinde, 82 satış noktasına ulaştık. 2024 yılının sonuna kadar ise 54 şehre ve 100 satış noktasına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Avon, sevilen ve güvenilen ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor

Yıllardır kadınların tanıdığı, sevdiği ve güvendiği kozmetik markaları arasındaki yerini koruyan Avon, doğrudan satışın yanı sıra online kanallar ve Avon perakende satış noktalarıyla da en çok satılan ve tercih edilen ürünlerini kişisel bakımına özen gösteren tüketiciler ile bir araya getiriyor. Şu anda Adıyaman, Antalya, Ankara, İstanbul ve Samsun başta olmak üzere 46 şehirde satış noktaları bulunan Avon, yeni girişimcilere sunduğu perakende satış noktaları açma fırsatlarıyla daha çok insana ulaşmayı hedefliyor.

AVON'un yolculuğu

Avon'da kadınlar için daha iyi bir dünyanın herkes için daha iyi bir dünya olduğuna inanıyoruz. Gücünü kucaklayan, özgüvenini artıran ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için fırsatlar sunan kadınların güzellik markası olarak öne çıkıyor. Dünya çapında milyonlarca bağımsız satış Temsilcisi, ikonik Avon markalarını sosyal ağları aracılığıyla satıyor ve her satışın %20'den fazlası kadınlar için daha iyi bir gelecek yaratmaya yardımcı oluyor. Kadınların ilerlemesinden yana olduğunu bildiren Avon "Kadınların ihtiyaçlarını dinlemeye, kadınları ilgilendiren her konuda farkındalık yaratmaya ve olumlu değişime inanıyoruz. Avon ve Avon Vakfı aracılığıyla, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve meme kanseriyle mücadeleye odaklanarak 1,1 milyar doların üzerinde bağışta bulunduk" diyor. Türkiye’de Doğrudan Satış Derneği’nin (DSD) kurucu üyelerinden biri. YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) ve KTSD (Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği)’nin yanı sıra ÇEVKO Vakfı üyesi olan Avon aynı zamanda Türkiye'de BlindLook'un Sesli Simülasyon (Audio Simulation) teknolojisini internet sitesine entegre eden ilk kozmetik markası.