Ayakkabı, sezonu yüzde 40 zamla açtı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Son dönemde Türkiye, rakip ülkelere göre yüksek seyreden maliyetlerin yanı sıra baskılanan döviz kuru nedeni ile sıkıntı yaşıyor. Yurtdışında fiyat tutturmakta zorlanan üreticiler ihracatta düşüş yaşarken gelişmeler yurtiçi piyasaya ise zam olarak yansıyor. 100’e yakın mağazası ile faaliyet gösteren Derimod’un Başkan Yardımcısı Murat Zaim, sektörde başta işçilik ve enerji gibi giderlerin kaçınılmaz olarak ürün fiyatlarına yansıdığını belirterek bu yıl kıştan yaza ayakkabı fiyatlarında yüzde 40 zam gerçekleştiğini söyledi. Derimod’un 2022 performansı ve yeni dönem hedefleri ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Zaim, söz konusu fiyatların yeni sezon ürün fiyatlarına yansıtıldığını dile getirerek bundan sonraki dönemde fiyat artışlarının daha sınırlı oranda gerçekleşeceğine yönelik beklentisini dile getirdi. Zaim, kendilerinin ise üretici iş ortakları ile uzun yıllara dayanan ilişkileri nedeni ile söz konusu artış oranını daha sınırlı seviyede tuttuklarını anlattı.

Hedefi 3.8 milyar TL’lik satış

Zaim, markanın finansal performansına yönelik bilgiler de paylaştı. Geçen yılı 1,9 milyar TL ciro ile kapattıklarını, 2023 için ise 4 milyar TL’ye yakın satış hedefi koyduklarını söyleyen Zaim, “2023’te ciromuzu en az yüzde 100 artırma hedefi ile başladık. Ocak ayında beklentimizin üzerinde bir sonuç elde ettik. Ülkeyi derinden sarsan depremlerden sonraki hafta satışlarımız yüzde 35 geriledi. Sonrasında ciromuz yeniden toparlanmaya başladı. Deprem bölgesindeki 12 mağazamızdan 4’ü kapalı olmasına rağmen mart ayının ikinci haftasından itibaren bütçemizi geçmeye başladık. İlk üç ayda ise geçen yılın aynı dönemine göre adet satışlarımızı yüzde 10, ciromuzu yüzde 100’ün üzerinde artırdık” diye konuştu.

“Üreticilerimizin yanında olduk”

Derimod, Türkiye genelinde 40 yakın markaya üretim yaptırıyor. Bu tesislerden 3'te 1'i ise deprem bölgesinde faaliyet gösteriyor. 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası iş ortaklarını tek tek ziyaret ettiklerini dile getiren Murat Zaim, depremden etkilenen 11 ilin tedariklerinde yüzde 20 paya sahip olduğunu belirterek, “Adana ve Gaziantep’te yer alan üreticilerimizde bir zarar yok. Üretimlerine başladılar. Hatay’da 3 üreticimiz vardı. İki tanesinin yerleri yıkıldı. Yıllardır birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın zor zamanlarında yanında olduk. İleri vadeli alacağı olanlara süreyi beklemeden ödemelerini yaptık. Üretime bir an önce dönmeleri konusunda da desteğimizi devam ettiriyoruz” dedi. Markanın bölgede 12 adet mağazası ve bu mağazalarda istihdam edilen 68 de çalışanı bulunuyor. Zaim, çalışanları güvenli noktalara yerleştirdiklerini belirterek çeşitli kurumlar üzerinden maddi desteğin yanı sıra bölgeye ayakkabı ve gıda yardımı yaptıklarını ve yine BMD üzerinden de konteyner desteği verdiklerini açıkladı.

Ayakkabıda yurtdışı atağı

Derimod’da birinci kuşağın deri konfeksiyonda Türkiye’yi dünya markası yaptığını kendilerinin ise aynı misyonu ayakkabı için üstlendiklerini vurgulayan Murat Zaim, bu hedef doğrultusunda geçen yıl Almanya’da kurdukları şirketle Avrupa açılımını başlattıklarını anlattı. Zaim, şöyle konuştu: “Zalando üzerinden halen 5 ülkede satış yapıyoruz. Bu yıl farklı kanallardan başka ülkelerde de opersayonumuzu başlatacağız. 2023’te Avrupa’daki online satışlarımızdan 5 milyon Euro ciro hedefliyoruz. Hali hazırda markanın online satışlarını toplam ciroya oranı yüzde 20 seviyesinde seyrediyor” dedi.

■ 100 milyon TL yatırım yapacak

Derimod, 2022’yi Türkiye’de 86, yurtdışında ise 16 mağaza ile kapatmıştı. Murat Zaim, “Türkiye’de mağazalarımızı büyütüyoruz. 5 yıl önce ortalama 200-220 metrekare olan büyüklüklerini 350 metrekarenin üzerine çıkarmak istiyoruz. Öte yandan yine bu yıl Türkiye’de 5, yurtdışında ise 10’a yakın yeni mağaza açacağız. Irak, Türkmenistan gibi ülkelere ilk kez gireceğiz. 20 mağazamızı da yenileyeceğiz. Tüm bu çalışmalar için 100 milyon TL’lik yatırım yapacağız” dedi.

■ 3 yılda 15 Geox mağazası açacak

Geox markası ile başlattıkları işbirliğinde önemli mesafe kat ettiklerini söyleyen Zaim, üç senede 15 Geox mağazası açmayı planladıklarını dile getirdi. İlk Geox mağazasını yılın ikinci yarısında açmayı hedefleyen şirket, satışını gerçekleştirdiği markalar arasına Birkenstock ve Camper’ı da ekleyecek.