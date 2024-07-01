AYD Otomotiv ve Özçete, işbirliklerinde 15. yılı kutladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Dünya’nın, sektöründe en büyük üretim tesislerine sahip Konya merkezli AYD Otomotiv Endüstri, Özçete Şirketler Grubu ile 15 yıl önce başlayan işbirliğini anlamlı bir etkinlikle kutladı.

Etkinlikte AYD Otomotiv Endüstri adına konuşma yapan Yaşar Yavuz, “Bugün firma yönetimimiz Harun Aydın ve Halil Aydın başta olmak üzere tüm satış ekibimiz ile çalışma arkadaşlarımız adına buradayım. Ali Özçete beye ve burada bulunan Özçete Şirketler Grubu temsilcilerine nazik ziyaretlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yurtiçi Satış Müdürümüz Ziya Bey, 15 yıl önce başlayan işbirliğimizin manevi değerinin bir nişanesi olarak Ali Özçete Bey için bir plaket hazırlamış. Yine AYD Otomotiv Yönetim Kurulu adına değerli iş ortağımız Ali Bey’e bu plaketi takdim etmekten şeref duyuyorum” ifadelerini kullandı.

AYD Otomotiv Endüstri Genel Müdür Yardımcısı Halil Yavuz da, sektördeki iki önemli firmanın işbirliğine dikkat çekti.

Halil Yavuz, “Özçete Şirketler Grubu yönetimini bugün fabrikamızda misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. AYD olarak kendileri ile işbirliği yapmaktan memnunuz. İşbirliğimizi güçlendirerek devam ettirme adına bugün bu güzel etkinliği yaptık. Ali bey ve tüm Özçete ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

“Hedefimiz 5 milyon adet parça satışı”

AYD Otomotiv ile yaptıkları iş ortaklığından duyduğu memnuniyeti vurgulayan Özçete Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete ise, “Bu hediye benim için de bir sürpriz oldu. AYD otomotiv ile çalışmaktan ne kadar guru duyduğumu kelimelerle anlatamam. AYD Otomotiv Endüstri ile tanışmadan önce şirketimizin toplam satış rakamları 30 bin adetti. Bundan 15 yıl önce Konya’ya geldik, üretim üssünü gördük ve hayran kaldık. O zaman bizden 50 bin adet satış hedefi koymamızı istemişlerdi. Arkamızda böyle büyük ve güçlü bir şirket varken çok güzel işler yaparız diye inanarak çıktığımız yolda bugün 15. yılımızı dolduruyoruz. AYD Otomotiv’in 15 yıldır bir gün bile ara vermeden tedarike devam etmesi, ürünlerin kalitesi ile o günkü rakamların sonuna sıfırlar ekledik. Bugün bir milat olsun ve kendimize 5 milyon hedefi koyalım. Türkiye’de olduğu gibi dünyanın her yerinde bu ürünlerin dağıtılmasına vesile olalım” şeklinde konuştu.