‘Anadoludakiler’le GAP’ın coğrafi işaretli ürünleri e-ticarete kazandırılacak

ŞANLIURFA / EKONOMİ

GAP bölgesinde yer alan kentlerin geleneksel ürünleri ile sosyal fayda yaratmak amacıyla faaliyet gösteren, geleneksel ya da yenilikçi yöntemler ile coğrafi işarete ya da katma değere sahip yöresel ürün üreten ve üretme potansiyeli olan kuruluşlar ‘Anadoludakiler’ markasıyla e-ticarete entegre edilecek.

Program ile ayrıca dijital dünyanın güncel dinamikleri ile desteklenmesi ve yerel girişimcilerin e-ticaret platformlarına entegrasyonuna da katkı sağlanması amaçlanıyor. Anadoludakiler: GAP Bedesten Teknik Destek Programı 28 Haziran’da ilan edilirken, son başvuru tarihi olarak 16 Ağustos 2024 tarihi açıklandı.

Kooperatifler, dernek iktisadi işletmeleri ve üretici birliklerinin de başvurabileceği programda sosyal faydayı esas alan, markaların ön planda olduğu dijital pazarlarda tutunmaya çalışan, sürdürülebilir gelir elde etme ve yerel ekonomik kalkınmaya katkı sunma çabasını öngören projelerin de öncelikli olarak destekleneceği bildirildi. Başvuru adresi ise bedesten.gap.gov.tr olarak duyuruldu.