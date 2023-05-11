Aydem Enerji, 9 şirketiyle ‘Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'nde

Aydem Enerji, iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü program kapsamında bu yıl 9 grup şirketiyle Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'ne üst üste üç kez yer aldı.

Aydem Enerji, çalışan anketi ve iş yeri kültürü değerlendirmelerinin ardından bu yıl, Aydem Holding bünyesindeki Aydem Yenilenebilir Enerji, Adm Elektrik Dağıtım, Gdz Elektrik Dağıtım, Aydem Perakende, Gediz Perakende, GDZ Eyaş, Parla Solar, Entek ve Elsan ile Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'ne girdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Emirhan Karayay, “Güven temelli oluşturulan kurum kültürümüz ile 9 şirketimizle Great Place to Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'nde yer alıyoruz. Bu yıl 14 şirketimizle Great Place to Work Sertifikası da almıştık. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğunu önceliklendirecek sistemler kurmaya, bu bakış açısıyla projeler geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.