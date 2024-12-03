Aytaç’ın güneş enerjisi santrali, Yıldız Holding’in yeşil dönüşümüne güç katacak

Yıldız Holding,“Bu Dünya Bizim” yaklaşımı ve “İsrafsız Şirket” iş modeliyle yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında tüm şirketlerinde yeşil dönüşüm yatırımlarına devam ediyor. Yıldız Holding şirketlerinden Aytaç Gıda’nın Çankırı Çerkeş’teki fabrika arazisinin yaklaşık 75binmetrekarelik bölümünde devreye aldığı Güneş Enerjisi Santraliyle (GES), üretim tesisinin yıllık elektrik enerjisi ihtiyacının tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak.

ChintGreenEnergy iş birliğindeYap-İşletiş modeliyle devreye alınan 6 MWp arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali projesindeyıllık yaklaşık 5 bin500 ton karbon emisyonunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Erhan Çetin: “Yeşil dönüşüm yolculuğumuza devam ediyoruz”

Aytaç Gıda CEO’su Erhan Çetin, “Aytaç olarak, kuruluşumuzdan bu yana sektöre öncülük eden marka olma hedefiyle tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik bakış açısıyla yeniden tasarlıyoruz. Karbonsuzlaşma yolculuğumuz kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sürdürüyor, sorumlu üretim anlayışımızla çevresel etkimizi azaltacakyenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz.Çankırı Çerkeş’teki fabrika sahamızda kurulan Güneş Enerjisi Santrali’mizle de yıllık yaklaşık 5 bin 500 ton karbon emisyonunu engelleyerek, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkıda bulunuyoruz. Enerji verimliliğine yönelik etkili uygulamalarımızla iştiraki olduğumuz Yıldız Holding’in 2050 Net Sıfır karbon emisyonu hedefinekatkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.