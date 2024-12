Yapıcı Çelik, yeni yatırımlarla üretim hattını güçlendirdi

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin’deki 5 bin metrekarelik tesisinde çelik konstrüksiyon imalat ve montaj projelerinin yanı sıra; bunker, silo, siklon, tank gibi ekipmanlar üreten Yapıcı Çelik, çelik konstrüksiyon projelerinin de üretim ve montajını aralıksız sürdürüyor. Sektördeki tecrübesi ve kalitesiyle bilinen Yapıcı Çelik, Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu’nun onaylı tedarikçileri arasındaki yerini aldı. Hacminin tamamını santralin çelik projelerine ayıran firma, aylık 200 ton hammadde işlem kapasitesiyle santralin boru köprülerini ve platformlarını imal ediyor. Akkuyu’nun devasa bir proje alanı olduğuna dikkat çekerek, tamamlanması gereken birçok işin bulunduğunu belirten Yapıcı Çelik Genel Müdürü Levent Yapıcı, bu doğrultuda makineleşme yatırımlarına hız verdiklerini söyledi. Taşıma, kesme ve bükme başta olmak üzere tüm istasyonlarda önemli bir makine yatırımı gerçekleştirdiklerini dile getiren Levent Yapıcı, “Böylelikle imalat kalitemizde ve bize verilen projelerin teslimat hızında önemli bir gelişme kaydettik. Sadece 5 yıl önce 60 metrekarelik bir atölyede başladığımız yolculuğun devamında; pandemi, ekonomik kriz ve savaş gibi birçok olumsuzluğa rağmen, dünyanın her bölgesine hizmet verecek güce erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



Yeni birimler sayesinde sorun yaşamıyor

Tesislerde, üretime aldıkları her bir proje elemanının imalat aşaması ve sonrasında ciddi kontrollerden geçtiğine işaret eden Levent Yapıcı, firma bünyesinde 3 yeni departman oluşturduklarını bildirdi. Yeni kurulan planlama, kalite kontrol ve sevkiyat birimlerinin tüm sürecin sorunsuz işlemesi için yoğun çaba gösterdiğini anlatan Levent Yapıcı, “Bu bölümlerde çalışacak uzman beyaz ve mavi yaka personeller istihdam ettik. Her projeyi önce iş planlamasına dâhil ediyor, ardından imalatına başlıyoruz. Üretimin her noktasında ve sonunda kalite kontrolüne tabii tutulan parçalar, olur aldıktan sonra paketlenerek kullanım alanına sevk ediliyor” diye konuştu.



“Daha profesyonel işlere odaklanacağız”

Önümüzdeki dönemde Ar-Ge ve inovasyona dönük çalışmalara hız vereceklerini kaydeden Levent Yapıcı, “Mevcut projelerin tesliminden sonra basınçlı kap ve atmosferik tank gibi daha profesyonel işlere odaklanmayı planlıyoruz. Çimento sektöründe çok iddialıyız. Anahtar teslim sözleşme imzaladığımız Adıyaman Çimko Çimento tesisi için gerekli ekipmanların imalatını 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlayıp, projeyi bu yılın ilk döneminde hazır hale getirmiştik. Bir çimento fabrikasının tüm çelik aksamlarını üretecek yeterliliğe sahibiz. Gelişimimizi bu alanda da sürdürmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu



“Güç birliği yapmaya hazırız”

Mersin’in birçok devasa sanayi yatırımına ev sahipliği yaptığını anımsatan Levent Yapıcı, yatırımcı firmaların kurulum aşamasındaki hizmetleri başka kentlerde faaliyet gösteren tedarikçilerden aldığını söyledi. Mersin’deki imalatçıların bu projeleri başarıyla tamamlayacak nitelikte olduğunun altını çizen Yapıcı, “Bölgemizdeki yatırımlarda genellikle İstanbul ve Gaziantep firmalarıyla iş yapılıyor. Kentimizdeki firmalar bu işleri tek başına yapabilir. Daha komplike projeler için de konsorsiyum oluşturarak çok başarılı işlere imza atabiliriz. Mersinli sanayiciler olarak güç birliği yapmaya hazırız” ifadesini kullandı.