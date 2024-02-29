Babacan Holding, Gaziantep’te 200 kişilik barınma ihtiyacını karşıladı

Markalı konut sektöründe hizmet veren Babacan Yapı’yı da bünyesinde bulunduran Babacan Holding, 6 Şubat depreminin açtığı yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Gaziantep'te depremin hemen ardından bir yaşam merkezi tasarlayan şirket, 200 kişinin barınma ihtiyacını karşıladı.

Yerleşimin 1 yıl önce başladığı projede, daire formunda tasarlanan yapılar afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

“Yeni bir yaşam inşa etmeye devam edeceğiz”

Gaziantep’ten başlayıp, depremden etkilenen diğer illere de barınma ihtiyacı kapsamında destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “Gaziantep’in Nurdağı İlçesi’nde depremin hemen ardından hızlı bir şekilde seferber olduk. İlk andan itibaren depremden etkilenen şehrimize yardıma koştuk ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak istedik. Ardından konteynır yerleştirmek yerine, acil bir şekilde barınma yapılarımızı inşa ederek depremzedelerin kullanımına açtık. O dönem ortaya koyduğumuz bu prototip modeli Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un önerisiyle, İNDER ve GYODER gibi paydaş kurumlarla da paylaştık. Plan ve projelerimizi kendilerine ilettik. Burada bir numaralı motivasyonumuz oradaki insanlarımızın hayatına dokunmak, yaraları bir nebze olsun sarmaktı. Bağış yapıp çekilelim, kendi vicdanımızı rahatlatalım istemedik. Mühendislerimizle, patronumuzla bilfiil sahada olduk, kurulan 10 binlerce barınma birimine ilham olduk. Babacan Holding olarak, 2002’den bu yana kuruluş amacımız, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlere yenilikler getirmek, toplumsal yaşamın her alanında hizmet verecek faaliyetlerde bulunmaktı. Bu yaklaşımımızı, 6 Şubat depremiyle büyük hasar gören şehrimiz Gaziantep’te sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.