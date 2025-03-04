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Bacacı Yatırım Grubu'nun İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi Zeynep Embel oldu

İnsan kaynakları alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Zeynep Embel, Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketlerinden Bacacı Yatırım Grubu’nda, İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Haber Merkezi
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Bacacı Yatırım Grubu'nun İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi Zeynep Embel oldu
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Zeynep Embel, Bacacı Yatırım Grubu’nda, İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Zeynep Embel kimdir?

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Embel, profesyonel kariyerinde insan kaynakları yönetimi, bölgesel yeniden yapılandırma, değişim yönetimi, öğrenme ve gelişim, performans ve yetenek yönetimi gibi alanlarda önemli görevler üstlendi.Zeynep Embel, finansal hizmetler, hızlı tüketim ürünleri, ilaç, perakende, tesis yönetimi ve müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde edindiği deneyimle, insan kaynakları stratejilerinin etkin şekilde kurulması, uygulanması ve kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirilmesinde önemli katkılar sağladı.

Profesyonel hayatına Commercial Union Life Insurance (AGESA) bünyesinde başlayan Embel, Imperial Tobacco ve Boehringer Ingelheim,Shaya, gibi global şirketlerde çeşitli insan kaynakları süreçlerini yönetti.Zeynep Embel, ISS Turkey ve sonolarak Atos Müşteri Hizmetleri’nde insan kaynakları direktörlüğü görevlerini üstlenerek organizasyonel yapılanma, yetenek yönetimi ve çalışan gelişimi konularında başarılı projelere imza attı.

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