BAE merkezli Binghatti, yurt dışı tanıtımına Bodrum’dan başladı

Binghatti, 31 Ağustos'a kadar Mandarin Oriental Bodrum'da, potansiyel uluslararası müşterilerine Dubai'nin gayrımenkul projelerini sergiliyor.

Binghatti CEO'su Muhammed Binghatti, “Bodrum, rafine lüks yaşamı sevenler için tercih edilen bir destinasyon olarak ünlü. Mandarin Oriental ise, muhteşem oteli, gösterişli villaları ve daireleriyle, bu yaşamın en önde gelen temsilcisi. İşte bu sebeplerle, hem Türk pazarına, hem de sık sık Bodrum’a gelen uluslarası ziyaretçilere, mimari şaheserlerimizi sergilemek için Mandarin Oriental’i tercih ettik” dedi.

Türkiye'deki prömiyer, Jacob & Co markasının Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Kreatif Direktörü Jacob Arabo'nun ve seçkin misafirlerin katılımıyla düzenlenen kokteylle kutlandı. Etkinlikte, Binghatti'nin, mücevher ve horoloji markası Jacob & Co. ile tasarım ortaklığıyla ortaya çıkan, Hyper-Tower olan Burj Binghatti Jacob & Co. Residences hakkında bilgi sunuldu.

Sergilenen diğer proje ise Bugatti Rezidansları olan Binghatti by Bugatti Residences, Dubai'deki Business Bay ana bölgesinde yer alacak.

Toplantıya ve kokteyle Selma Türkeş, Zeynep Germen, Gizem Tatlıcı, Meral Yazıcı, Berat Aşçıoğlu, Işıl-Rüştü Reçber, Şule - Cem Duman, Nilgün – İrfan Koç ile birlikte Türk ve yabancı çok sayıda özel misafir katıldı.