BAF Mobilya, aldığı teşvikle ihracatta güçlenecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Büyümeye devam ederken masa ve sandalye takımları konusunda uzmanlaşan BAF Mobilya aldığı yatırım teşviki ile ihracattaki gücünü artırmak için harekete geçti. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren BAF Mobilya CEO’su Fazlı Özdemir, “İç pazarda kaliteli üreticilerle çalışmaya devam ederken ihracat kısmında da kapasitemizi artırma gayretindeyiz. Halihazırda üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ederken Avrupa’nın yanı sıra Rusya ve İsrail’de de varız. Bununla birlikte ABD’ye de ihracata yakın zamanda başladık. İhracat konusundaki ağırlığımızı artırmak ve yeni pazarlarda yer almak adına yeni yatırımlar için de harekete geçtik. Bu kapsamda 20 milyon TL’lik bir yatırım planı hazırladık ve bunun yüzde 50’si için de teşvik belgesi aldık. Makine hattımıza yapacağımız ilaveler ile birlikte hem kapasitemizi hem de ihracattaki payımızı artırmayı hedefliyoruz. İhracatımızı yüzde 70 seviyelerine çıkarmak bu konuda ilk önceliğimiz. Bunun için de oluşan çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

“Kayıt dışı ile rekabet ediyoruz”

İç piyasadaki durağanlıkla beraber artan maliyetlerin kendilerini ihracat pazarına ağırlık vermeye ittiğini belirten Özdemir, “Personel konusunda ciddi bir sorun var. Sadece vasıflı değil vasıfsız işçi de bulamıyoruz. Ayrıca maliyet kalemleri son 1 yılda çok fazla arttı. Bunun da beraberinde getirdiği zorlukları yaşıyoruz. Bizler çok yüksek karlılıkla çalışan bir sektör değiliz. Çünkü çok fazla kayıt dışı çalışan merdiven altı diye tabir edilen işletmelerin yer aldığı bir alandayız. Bazen maliyetin altındaki rakamları bile piyasada gördüğümüz oluyor. Böyle olunca bu rakamlar bize karşı pazarlıkta kullanılıyor. Ama o ürünlerin çok sayıdaki siparişinde sorun olacağını biz bilsek de müşterimize anlatamıyoruz. Kaliteli olarak üretim yapma gayretindeyiz. Bu yüzden de hem ülkemizin hem de dünyanın büyük firmaları ile çalışıyoruz. Bütün birimlerimiz kendi bünyemizde ve aylık ortalama 2 bine yakın masa sandalye takımını imal edip satışa sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Enerjimizi GES’ten karşılıyoruz”

Teknoloji konusunda da yatırım yaptıklarını belirten Fazlı Özdemir, “Cam baskı konusunda oldukça güçlüyüz. Müşterilerimizin talebi doğrultusunda cam masa yüzeylerine istenilen desenleri transfer ya da dijital olarak basabiliyoruz. Bu da bize önemli bir stok ve müşteri memnuniyeti avantajı sunuyor. Mevcut parkurumuz oldukça esnek yapıda. Yeni yatırımımızla birlikte daha da güçleneceğiz. Özel siparişler doğrultusunda okul sırasından yemek masasına kadar birçok alanda ve istenilen ölçülerde üretim yapabilme kabiliyetine sahibiz. Ayrıca müşterilerden gelen talepler doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları da yapıyoruz. Bir tasarım merkezi gibi çalıştığımızı söyleyebilirim. Kullandığımız birçok üründeki plastik aksamları biz tasarlıyor ve daha ergonomik ürünler sunuyoruz. Kaplama tesisimizin arıtması başta olmak üzere her konuda çevreye olan hassasiyete de sahibiz. Elektrik üretimimizi GES’ten sağlıyoruz. Fabrikamızdaki GES santralimiz harcadığımız enerjinin tamamını karşılamaya yetiyor” dedi.

Entegre üretim yapıyor

1998 yılında faaliyet göstermeye başlayan BAF mobilya 16 yıldır Çalı’daki 6 bin metrekarelik tesisinde entegre üretim gerçekleştiriyor. Masa ve sandalye üretimi konusunda uzmanlaşan BAF mobilya bütün proseslerin kendi tesisinde gerçekleştiği üretim hattı ile hammaddeyi nihai ürüne dönüştürerek müşterilerinin beğenisine sunuyor. Sektöründe lider konumda yer alan BAF Mobilya ülkemizdeki en büyük mobilya üreticileri olan İstikbal, Bellona ve Doğtaş’a da tedarikçi olarak üretim yapıyor.