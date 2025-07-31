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Bahçeli, arabasını hediye etmişti: MHP’li ismin şirketi konkordato talep etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine Lincoln arabasını hediye etmesiyle hatırlanan, MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mahmut Cüneyt Göz'ün sahibi olduğu CG Grup ve iştirak şirketleri için konkordato talebinde bulunuldu.

Haber Merkezi
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Bahçeli, arabasını hediye etmişti: MHP’li ismin şirketi konkordato talep etti
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İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, CG Grup bünyesindeki Göz Mimarlık ve İnşaat A.Ş., CG Beton Sanayi Ticaret Ltd. Şti., BRH Mimarlık ve İnşaat Ltd. Şti., Kurna Taş Ocağı İşletmeciliği Ltd. Şti. ve MCG Film Medya A.Ş. ile şirket ortağı Mahmut Cüneyt Göz'e üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

Mahkemeden şirketlerin konkordato sürecinin değerlendirilmesi için üç kişilik konkordato komiseri ataması da kararı da çıktı. Sözcü'nün aktardığına göre, şirketler için duruşma 15 Ekim'de saat 15.30'da yapılacak.

CG Grup bünyesindeki şirketler hazır beton, madencilik, sinema gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Mahmut Cüneyt Göz'ün sahibi olduğu Göz Mimarlık'ın daha önce kamudan aldığı ihalelerle de gündeme gelmişti.

Göz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine Lincoln arabasını hediye etmesiyle de biliniyor.

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