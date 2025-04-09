Bakan Yumaklı’dan Şakalak’ın yeni nesil makinesi Clever’a tam not

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Sektördeki 50 yıllık tecrübesi ile tarımsal üretime yönelik makinelerin üretimini yapan ve sektörün öncü firmalarından biri olan Konya merkezli Şakalak Tarım Makinaları, 21. Konya Tarım Fuarında sergilediği yüksek performans ve düşük maliyet sunan ürünleriyle sektördeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde, 12 Nisan 2025 tarihine kadar sürecek olan fuarın açılışını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fuar kapsamında Şakalak Tarım’ın standında sergilenen ürünleri yerinde inceledi. Özellikle firma tarafından geliştirilen ve sıfır emisyonla çalışan yeni nesil elektrikli ekim makinesi Clever’a özel ilgi gösteren Yumaklı, “Bu tarz çevreci ve verimliliği artıran teknolojik çözümler, tarım sektörümüzü daha sürdürülebilir bir hale getirecektir. Şakalak Tarım’ın geliştirdiği yenilikçi ürünler bu dönüşümde önemli bir rol oynuyor. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

"Amacımız, verimliliği ve çevreye duyarlı uygulamaları artırmak"

Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Genç ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “2025 Konya Tarım Fuarı açılışında standımızı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’yı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Yeni nesil elektrikli Clever ve yenilikçi ürünlerimizi tanıtarak, sürdürülebilir tarım için sunduğumuz çözümleri paylaşma fırsatı bulduk. Clever, gelişmiş teknolojisi ve kullanım kolaylığıyla çiftçilerimize büyük avantajlar sağlayacak. Bu makineyle amaçladığımız, hem verimliliği artırmak hem de çevreye duyarlı bir tarım uygulaması sunmaktır. Geleceğin tarım teknolojilerini fuar sonuna kadar 4. salonda ziyaretçilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.