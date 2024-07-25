Başakşehir Ayazma projesinin 156 konuta denk arsası 2 günde satıldı!

Konut imarlı arsalara topraktan yatırım yapma imkanı sağlayan Fuzul Topraktan, merakla beklenen projesi Başakşehir Ayazma’nın lansmanını gerçekleştirdi. 20-21 Temmuz tarihleri arasında satışa sunulan Başakşehir Ayazma projesi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. İki gün süren lansman da 156 konuta denk arsa oranının tamamı satıldı.

İstanbul’un yeni yaşam merkezi Başakşehir'in en avantajlı konumunda yer alan Başakşehir Ayazma projesinin, 62 metrekare ile 180 metrekare arasında değişen dairelerin arsa oranlarının satışı gerçekleştirildi. 24 aya varan vade seçenekleriyle de her bütçeye uygun ödeme planı sunulan projenin inşaatının, sözleşme tarihinden itibaren 16 ay sonra başlaması planlanıyor.

1.650.000 TL’den başlayan arsa oranı fiyatları

Toplam 7.117,92 metrekare alan üzerinde inşa edilecek Başakşehir Ayazma projesinde, yatırımcılar 2+1, 3+1 ve 4+1 arasında değişen farklı yaşam alanlarına sahip olabilecekler. Tam donanımlı site yaşamının hayalini kuranlar, 1.650.000 TL’den başlayan arsa oranı fiyatları arasından istediği büyüklüğe göre seçim yaparak, hayalindeki evde yaşamanın ilk adımını atmış oldu. Yatırımcılar, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’nin ilk adımı olan dairelerinin arsa oranı yatırımı yapmalarının ardından ise sistemin ikinci aşaması olan inşaat maliyetini, taksitler halinde karşılayarak konut sahibi olabilecek.

Konuta erişim probleminin çözümünün bir parçası olmak için çalışıyoruz

Başakşehir Ayazma projesinin iki günde tamamının satılmasıyla ilgili konuşma yapan Fuzul Topraktan Genel Müdürü Aydın Özkan, şu bilgileri verdi: ‘’ Fuzul Topraktan olarak yine yatırımcılarımıza yüksek katma değerli bir proje sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başakşehir Ayazma projemize olan bu yoğun ilgi, Fuzul Topraktan olarak bugüne kadar ki çalışmalarımızda doğru yolda ilerlediğimizin en büyük göstergesidir. Müşterilerimize sunduğumuz kaliteli yaşam alanları ve güvenilir yatırımlar, bu başarının temel taşlarıdır. Bölgenin gelişimi ve yatırım potansiyeli açısından değerlendirdiğimizde hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyenler için cazip bir fırsat sunduğumuzu düşünüyorum. Atatürk Olimpiyat Stadının tam karşısında yükselecek olan Başakşehir Ayazma projesi, Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi, İstoç, Masko, İkitelli OSB ve Mall Of İstanbul AVM gibi önemli lokasyonlara sadece 5 dakikalık mesafede konumlanıyor. Oldukça yoğun bir iki gün geçirdik. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını görüyoruz ve her geçen gün artan bir motivasyonla konuta erişim probleminin çözümünün bir parçası olmak için çalışıyoruz. Bu konuda da üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız. Türkiye'nin geleceğine güvenen sektör temsilcisi olarak, İstanbul ve diğer illerimizde yatırımlarımıza aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.