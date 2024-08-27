BDDK, Fibabanka’ya servis bankacılığı izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Fibabanka A.Ş.'nin Getir Teknolojik Hizmetler A.Ş. (GetirFinans) ile servis bankacılığı yapabilmesi için yaptığı başvuruya onay verdi.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bu gelişme ile Fibabanka'nın, bankacılık hizmetlerini açık bankacılık servisleri aracılığıyla GetirFinans platformu üzerinden sunabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ve Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında; Bankamızın Servis Bankası olarak bankacılık hizmetlerinin açık bankacılık servisleri yoluyla arayüz sağlayıcı olarak Getir Teknolojik Hizmetler A.Ş. (GetirFinans) üzerinden kullanıma sunulması hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (‘BDDK') yaptığı başvuruya izin verilmiştir" ifadelerine yer vedildi.