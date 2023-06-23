BERA Holding ortaklarına 34 Milyon TL kar payı dağıtacak

BURCU SUNA/KONYA

BERA Holding A.Ş.’nin 2022 yılı olağan genel genel kurul toplantısı 22 Haziran 2023 tarihinde Konya Bera Otel’de Holding yönetim kurulu ve ortaklarının katılımıyla yapıldı.

BERA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi, 2022 yılı faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporlarının genel kurul üyelerine okunması, ibrası, konsolide finansal tabloların okunması ve oylanmasıyla devam etti.

Toplantının sonunda 2022 Yılı Dönem Net Kârı tutarı olan 332.397.684,76 TL'den 29.310.946,34 TL geçmiş yıl zararları ve 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ile şarta bağlı istisna kazançlar mahsup edildikten sonra kalan 130.117.824,98 TL dağıtılabilir kar üzerinden 34.160.000.TL’nin nakit kar payı olarak dağıtılması kararı oy birliğiyle alındı.

Kar payı dağıtımının genel kurulda alınan karar ile genel kurul toplantısının tescil edildiği ayı takip eden 3. ayın sonuna (01.08.2023 ile 29.09.2023) kadar yapılması ve nakit kar payı ödemesine ilişkin takvimin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi teklifleri kabul edildi. Genel kurulda alınan kararlar ve tutanaklar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na da bildirildi.

Hatırlanacağı üzere BERA Holding geçen yıl Haziran ayında 2021 yılı olağan genel kurul toplantısını başarılı bir şekilde icra etmiş, genel kurulda alınan kar dağıtım kararı gereği ortaklarına nominal pay bedeli üzerinden toplam 34.160.000 TL. tutarında yüzde 10 kar payı dağıtımı gerçekleştirmişti.