Berberoğlu Çelik, savunma sanayi sektörüne giriş yaptı

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin’de Nebil Berber tarafından 1972 yılında kurulan Berberoğlu Çelik, Kazanlı mevkiindeki tesisinde metal soyunma, dosya ve çok gözlü eğitim dolapları, kompakt arşiv ve raf sistemleri ile endüstriyel metal donanımlar üretiyor.

Sanayi sitesinde bulunan 700 m2 mağaza, 1000 m2 depolama ve montaj alanıyla Doxa, Casella, Moreno ve Setline gibi birçok farklı ofis mobilya markasının bölge bayiliğini de yürüten Berberoğlu; Akkuyu NGS, Uluslararası Mersin Limanı, Şişecam, Çimsa, Arbel, Enerjisa, SASA, Tosyalı Holding gibi işletmelerle çok sayıda resmi kuruma hizmet veriyor. Çelik dolap üretiminin büyük bölümünü iç pazarda değerlendirip İstanbul, Adana, Aksaray, Hatay, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman’daki bayilikleriyle büyüyen Berberoğlu, aynı zamanda ihracatla ülkeye döviz girdisi sağlıyor. Geçmişte Almanya, Gürcistan ve Türkmenistan’a ihracat yapan, günümüzde ise Ortadoğu, Afrika ve Batı Avrupa ülkelerine ürün gönderen Berberoğlu, aynı zamanda e-ihracatla dış satım rakamlarını artırmayı hedefliyor. Firma 2025’in ilk yarısında piyasanın öncü platformlarında yer alarak üretimini uluslararası arenada değerlendirmeye devam etmek istiyor.

Teknolojik altyapısını güçlendirerek kalitesini artırıyor

Nitelikli ve kaliteli üretim anlayışıyla birçok farklı sektöre hizmet verdiklerini belirten Berberoğlu Çelik ve Ahşap Büro Malzemeleri Genel Müdürü Gürkan Berber, yakın dönemde gurur verici bir gelişme yaşadıklarını söyledi. Savunma sanayi sektörünün lider firmalarından Koluman Otomotiv Endüstrisi’nin geliştirdiği bir aracın iç mekân metal donanımını imal edip montajını tamamladıklarını açıklayan Gürkan Berber, “Prototip üzerindeki bu çalışmamız, yüksek stratejik öneme sahip araçtaki cihazların sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesini sağlayacak. Test sürecinin başarıyla tamamlanması sonrasında aynı proje dâhilinde üretilen diğer araçlara da uygulama yapacağız. Alanımızdaki tecrübemizle ülkemizin savunmasına katkı sunacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İlerleyişimizi kapasite ve kalite artırımına yönelik yatırımlarımızla sürdürmek için ekipman yatırımı yapacağız. Tam otomatik punta makinasıyla kalite standardını ve kapasitemizi yükselteceğiz. CNC punch press makinesi için yapacağımız yeni kalıp yatırımları da ürün yelpazemizin çeşitliliğini sağlayacak” dedi.