Genmacs, üretim kapasitesini yüzde 100 artıracak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Güvenlik Fens Sistemleri, güvenlik geçiş kontrol sistemleri ve ekipmanları ile tasarımdan üretim ve son kuruluma kadar hizmet verdiklerini belirten Genmacs Satış Müdürü Fatih Gülerce, otomotiv sektöründe son 20 yıllık süreçte robotik üretim uygulamalarının giderek arttığını belirterek otomotiv üretiminin her adımında Güvenlik Fens Ekipmanları ve çözümleriyle müşterilerine katkı sunduklarını söyledi.

Makine Emniyet Yönetmeliği’nin son yıllarda çok etkin bir şekilde uygulanıp denetlendiğine dikkat çeken Gülerce, “Bu anlamda lokomotif olan otomotiv sektörü, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun en detaylı şekilde ele alındığı alanlardan. Metal şekillendirme, boyahane, montaj ve motor birimleri olmak üzere neredeyse her alanda ürünlerimizin kullanılma potansiyeli söz konusu. Genmacs olarak hem ana sanayi, hem de yan sanayilere birçok tesiste hizmet vermekteyiz. TOGG, Tofaş, Renault, Ford, Toyota gibi ana sanayilerin hem ülkemizdeki hem de yurtdışındaki tesislerinde projeler yapmaktayız. Kimi zaman ana sanayi yönetimli, kimi zaman proje birimlerinin çalışmış olduğu sistem entegratörleri üzerinden ürünlerimizi sektöre sunuyoruz” diye konuştu.

7 kıtada 35 ülkeye ihracat yapıyor

Yaklaşık 7 yıl önce başladıkları üretim yolculuğunda ülkemizin yerel kaynaklarını kullanarak yüzde 100 yerli üretim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gülerce, “Özellikle üretim çalışmalarına başladığımız ilk yıllarda birçok ithal ürün ülkemiz piyasasında yer bulmaktaydı. Bugün geldiğimiz noktada, hem ülkemizde hem de yurtdışında 7 kıtada 35 ülkede ürünlerimizle boy göstererek, pazarda adımızı her geçen gün daha fazla anılan bir marka konumuna yükselttik. Her yıl bütçemizin ciddi payını Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz. Bu kapsamda Güvenlik Fens Sistemleri ve çevre birimlerimizi sürekli geliştirmenin yanı sıra güvenlik otomasyonu alanında da yeni ürünleri piyasaya sunuyoruz” dedi.

Son olarak GSS Güvenli Kapı Kolu Seti ile birçok alanda uygulamalar yaptıkları bilgisini paylaşan Gülerce, Güvenlik Fens Sistemlerinin son halkası olarak, kapılarda kullanılması muhtemel Güvenlik Sensörü uygulaması için Kapı Kolu Setini müşterilerinin hizmetine sunduklarını aktardı. Son 1,5 yıllık süreç içerisinde bin adetten fazla ürünlerinin kullanıma sunulduğunun altını çizen Gülerce, “Hedeflediğimiz yeni güvenlik otomasyonu ürünleri için de çalışmalarımız devam ediyor. Sektörün dinamiklerine ve ithal ürün alternatiflerinin ülkemizde üretilerek yerlileştirilmesine olan katkımız durmaksızın devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Üretim kapasitelerini her geçen gün artırmak adına otomasyon yatırımlarını sürdürdüklerini dile getiren Fatih Gülerce, sözlerine şöyle devam etti: “Genmacs, üretmiş olduğu güvenlik fens panellerinin, hasır tellerinin de imalatını yapmaktadır. Hasır çelik tel imalat hattımıza yaptığımız yeni makina yatırımıyla hem daha hızlı, hem de daha geniş ebat imkanına kavuşarak üretim kapasitemizi 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra çevre birimleri olarak, panel çerçeve robotik üretim hattı ve montaj ayağı robotik üretim hattı çalışmalarımız da devam etmektedir. Tüm bu yatırımlar tamamlandığında, 1 vardiya temposuyla ve aynı sayıda üretim personelimizle mevcut üretim kapasitemiz 2 katına çıkacaktır.”

Sektördeki üretim ve tedarik krizleri aşıldı

Türkiye’nin üretim dinamiklerinin başında gelen ve lokomotif sektörlerden biri olan otomotivde yaşanabilecek aksaklıkların veya sektörel durgunlukların zincirleme reaksiyon ile tüm alanlara etki ettiğini vurgulayan Fatih Gülerce, “Pandemi döneminde yaşanan tedarik krizleri ve taşımacılık sektöründe çevre faktörlerden kaynaklanan sıkıntılar sebebiyle otomotiv çok zor bir darboğazdan geçti. Ancak bundan sonraki dönemde üretim ve tedarik krizlerinin aşıldığını düşünmekteyim. Yeni üretim çalışmalarının ve teknolojilerinin hayata geçirilmesi noktasında birçok alternatif lokasyonda öne çıkacağımızı düşünerek, sektörde güzel günlerin geleceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.