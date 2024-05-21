Mobil hızlı şarj istasyon ağı EVbee, globale açılacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Otomotiv sektörüne inovatif bir çözüm sunabilmek amacıyla 2022 yılında Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde kurulan EVbee, mobil şarj istasyonları filosuyla elektrikli araç sahiplerinin menzil kaygısına çözüm sunuyor.

Yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde prototip oluşturarak Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde faaliyetlerine başladıklarını belirten EVbee Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Özdemir, 2023 yılında filolaşma aşamasına odaklanan firmalarının aynı yıl içerisinde e-mobilite pazarına girmeyi başardığını söyledi. Filolarında 6 mobil şarj istasyonu bulunduğunu aktaran Özdemir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok noktada elektrikli araçlara yol yardım ve kapalı devre dönemsel organizasyonlar için mobil şarj hizmeti verdiklerini söyledi. Elektrikli araç sahiplerinin bulunduğu konuma ulaşarak gerçekleştirdikleri DC şarj işlemi süresinin sağlanan enerji miktarına göre değiştiğini kaydeden Özdemir, 30 dakika içerisinde bir elektrikli aracın %20’den %80’e kadar şarj olmasına imkan sağladıklarının altını çizdi.

Yaklaşık 1,5 yıl gibi kısa bir geçmişe sahip olmalarına rağmen Togg, Allianz Partners Türkiye, AXA Sigorta ve Inter Partner Assistance gibi sektörün önde gelen pek çok firması ile iş birliği yaptıklarını vurgulayan Özdemir, bu süreçte otomotiv ve sigorta sektöründe adından söz ettiren bir firma konumuna yükseldiklerine dikkat çekti. Bugün gelinen noktada Allianz Partners Türkiye ve AXA Sigorta gibi sigorta firmalarına sundukları hizmet ile yolda kalmış elektrikli araç sahipleri için kaliteli ve güvenli şarj hizmeti sağladıklarını açıklayan Özdemir, “Aynı zamanda Türkiye elektrikli araç pazarında lider konumda olan Togg ile olan partnerliğimiz sayesinde Togg sahipleri için belirli zamanlarda ve şarj ihtiyacının olduğu noktalarda hızlı şarj çözümleri sunuyoruz. Tüm bunların dışında otomotiv firmaları, sabit istasyon firmaları, kiralık ve paylaşımlı araç filoları ile özel organizasyonlar olmak üzere sektördeki pek çok kuruluşa yönelik çözümlerimiz de mevcut” diye konuştu.

2024’te ciddi yatırımlar hayat bulacak

Farklı firmalarla olan iş birlikleri kapsamında Türkiye’nin birçok noktasında hizmet verebilme altyapısına sahip olduklarını vurgulayan Özdemir, dönemsel yoğunluklar ve etkinliklerde şebekeden bağımsız çalışan EVbee mobil şarj istasyonu araçları çok ciddi problemlere birçok farklı noktada çözüm sunduğunu dile getirdi. TEYDEB, KOSGEB ve EU proje çağrılarına proje hazırlıkları ve başvuruları yaparak sistemlerinde kullanılan çeşitli bileşenlerin yerli üretimi konusunda girişimlerde bulunduklarını söyleyen Özdemir, mobil şarj sistemleri dışında, tasarım ve prototip aşamasında olan birçok ürünü 2025 yılında sektöre sunma hazırlığı içerisinde olduklarına vurgu yaptı. Burak Özdemir, sözlerine şöyle devam etti: “EVbee, 2023 yılında ilk mobil şarj istasyonu filosu ile dünyada bir ilki gerçekleştirerek ticarileşti. Bu yıl ise ülkemizdeki çok değerli firmalarla yapılan işbirliklerinin ardından teknoloji validasyonunun yanında iş modeli validasyonunu da tamamlayarak şebekeden bağımsız çalışabilen ve dikkat çeken bir inovasyon harikası mobil şarj istasyonu sistemlerini ülkemizin birçok noktasında yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda globale açılan yolda ilk tohumları atabilmek adına 2024 yılı bizim için çok ciddi yatırımlarla yolumuza devam etmemiz gereken bir yıl olacak.”

“Türkiye’nin e-mobilitedeki sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz”

Önümüzdeki dönemde Türkiye’deki şarj istasyonlarının hızla artan elektrikli araç sayısına ayak uydurabilmesi için esnek çözümlere ihtiyacı olacağına dikkat çeken Burak Özdemir, “Türkiye’nin dikey mimarisi ve araç şarj etmek için halka açık istasyon kullanma gerekliliği elektrikli araçların yaygınlaşmasını bazı Avrupa ülkelerine kıyasla zorlaştırıyor. Öte yandan altyapı iyileştirmeleri için gereken yüksek maliyeti de beraberinde getiriyor. EVbee olarak inovatif çözümlerimizle şarj imkanı yetersizliği olan noktalarda elektrikli araçların şarja erişimini arttırarak Türkiye’nin e-mobilitedeki sürdürülebilirliğini verimli hale getirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.