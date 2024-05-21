GKN Otomotiv, yeni yatırımla ürün yelpazesini genişletti

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

İngiltere’de 1759 yılında sanayi devrimiyle birlikte kurulan GKN’nin dünyanın en eski firmalarından biri olduğunu belirterek global çaptaki güçlerine vurgu yapan GKN Otomotiv Eskişehir Genel Müdürü Serkan Özbayrak, “1950’li yıllarda otomotiv sektörüne giriş yapan GKN, 1970 yılında tüm dünyaya açıldı. 2014’ten bu yana elektrikli güç aktarma organlarında dünyada lider konumdayız. Küresel pazardaki otomotiv ana sanayilerin yüzde 90’ıyla çalışıyoruz. Yüzde 50’lik pazar payımızla dünyadaki her 2 aracın birinde GKN ürünü kullanılıyor. 21 ülkede, 50 lokasyonda ve 6 adet teknoloji inovasyon merkezimizde toplam çalışan sayımız 25 bini geçiyor” diye konuştu.

Eskişehir’deki fabrikalarını 2009 yılında hizmete aldıklarını kaydeden Özbayrak, “Otomotiv sektöründe kritik öneme sahip olan şaftların üretimini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yılın sonundan itibaren yetkinliklerimizi artırmak ve ürün gamımızı genişletmek amacıyla bugüne kadar Avrupa’dan ithal ettiğimiz, Türkiye’de üretimi olmayan yeni alt parçaların üretimine de başladık. Bu ürünler tekerin dönüş hızını ve yönünü ayarlayıp aracın hareketi için gerekli gücü aktaran parçalardır” dedi. Eskişehir OSB’deki 38 bin metrekare alan üzerine kurulu 6 bin 300 metrekarelik fabrikalarını 20 bin metrekareye kadar büyütme potansiyeline sahip olduklarına dikkat çeken Özbayrak, “Kur, enflasyon ve faiz döngüsü oturursa büyümememiz için bir sebep yok. Orta vadedeki planlarımız dahilinde Türkiye’deki otomotiv sektörünün gelişmesiyle birlikte biz de yatırımlarla büyümeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Orta Asya’ya açılarak ihracatını yüzde 30’a çıkaracak

İhracat payını artırarak Orta Asya’ya kapı açmayı hedeflediklerini aktaran Serkan Özbayrak, toplam cirolarından yüzde 5’lik pay alan ihracatlarını 2025 yılında yüzde 30’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. GKN olarak Avrupa’da 20 fabrikada üretim yaptıklarından dolayı Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere Orta Asya’yı stratejik hedef olarak belirlediklerinin altını çizen Özbayrak, “Yıllık 2 milyon adetlik üretim kapasitemizin yüzde 65’lik kısmını kullanıyoruz. Orta Asya’ya açılarak bu rakamı yüzde 85’e ulaştırmayı öngörüyoruz” diye konuştu.

Firma olarak iş sağlığı ve güvenliğine azami önem gösterdiklerine dikkat çeken Özbayrak, iş kazalarının önlenebildiğini ve insan hayatının değerli olduğunu ortaya koyan bir ekosistem yaratmayı başardıklarını belirtti. Dinamik ve rekabetin yüksek olduğu otomotiv sektöründe iş güvenliğinin sadece bir öncelik değil, her kararı ve eylemi yönlendiren temel bir değer olduğunu vurgulayan Serkan Özbayrak, tesisleri bünyesi 11 yıl boyunca, tek bir kayıp zamanlı iş kazası yaşanmadığı bilgisini paylaştı. Bu başarının arkasında sayısız saat eğitim, denetleme ve işletmelerinin her yönünü saran hesap verebilirlik kültürünün yattığını vurgulayan Özbayrak, iş güvenliği için inovatif çözümler belirlemeyi ve diğer kurumları da bu kültürü benimsemeye teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Uluslararası Güvenlik Ödülü yarışmasında birinci oldu

İş güvenliği konusundaki başarılarını uluslararası platformda da taçlandırdıklarını açıklayan Serkan Özbayrak, “British Safety Council’in bu yıl 66’ıncısını düzenlediği Uluslararası Güvenlik Ödülü yarışmasında 1251 katılımcı arasında 56 üzerinden 52 puan alarak birincilik ödülünü kazandık. Bireyi esas alan çalışma kültürüyle ve davranış odaklı güvenlik felsefesiyle sektöründe öncülük eden GKN, bu ödülü alarak iş güvenli konusunda global standartlarda rekabet ettiğini bir kez daha tescillemiş oldu” ifadelerini kullandı.